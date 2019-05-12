影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



今天是母親節，台中市第六警分局長盧廷彰今天上午到西屯派出所巡視時，一進派出所就下令要同仁「放下手邊工作，撥通電話給媽媽」，派出所同仁聽到分局長的命令，紛紛放下手邊的工作，拿出手機關心母親，並祝媽媽母親節快樂。

第六警分局長盧廷彰說，警察全年無休，母親節也有許多同仁在崗位上為治安工作努力，因此希望同仁在這個特別的日子，跟母親說說話，讓母親感受到來自子女的親情關懷。

台中市第六分局分局長盧廷彰說，西屯派出所員警大多數是學校剛畢業3年內的年輕人，無論北漂、南下工作的異鄉遊子，年輕世代習慣用Line等通訊軟體傳遞訊息溝通，鮮少透過電話與家人聯繫，話語傳遞的情感遠比文字有溫度，為人父母每次接到孩子的電話，總是感到特別窩心與感動；因此，希望在這特別的日子，不克返家的同仁可以由電話親口向遠方的媽媽問候一聲「母親節快樂」，同時也經由報平安讓家人放心，提醒同仁工作再忙，絕對不能忘記對家人的關心。