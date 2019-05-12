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義美鮮奶出包 未到期就變質！好市多已全面下架

影／「放下工作打給媽媽」 這位分局長下的命令好溫馨

2019-05-12 12:39聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

今天是母親節台中市第六警分局長盧廷彰今天上午到西屯派出所巡視時，一進派出所就下令要同仁「放下手邊工作，撥通電話給媽媽」，派出所同仁聽到分局長的命令，紛紛放下手邊的工作，拿出手機關心母親，並祝媽媽母親節快樂。

第六警分局長盧廷彰說，警察全年無休，母親節也有許多同仁在崗位上為治安工作努力，因此希望同仁在這個特別的日子，跟母親說說話，讓母親感受到來自子女的親情關懷。

台中市第六分局分局長盧廷彰說，西屯派出所員警大多數是學校剛畢業3年內的年輕人，無論北漂、南下工作的異鄉遊子，年輕世代習慣用Line等通訊軟體傳遞訊息溝通，鮮少透過電話與家人聯繫，話語傳遞的情感遠比文字有溫度，為人父母每次接到孩子的電話，總是感到特別窩心與感動；因此，希望在這特別的日子，不克返家的同仁可以由電話親口向遠方的媽媽問候一聲「母親節快樂」，同時也經由報平安讓家人放心，提醒同仁工作再忙，絕對不能忘記對家人的關心。

台中市第六警分局表示，警察工作全年無休，24小時不打烊，輪班執勤的工作型態，總有逢年過節堅守崗位無法與家人團聚的同仁，今天分局長盧廷彰趁著母親節，一早前往西屯派出所慰勤時，一進派出所就「命令」同仁暫時放下手邊工作，立刻打電話給媽媽關懷報平安，感謝媽媽的照顧與辛勞，問候此起彼落，讓整個派出所洋溢著溫馨的氣氛。

台中市第六警分局長盧廷彰（右）今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話...
台中市第六警分局長盧廷彰（右）今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話給母親表達關心。圖／台中市第六警分局提供
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台中市第六警分局長盧廷彰今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話給母親...
台中市第六警分局長盧廷彰今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話給母親表達關心。圖／台中市第六警分局提供
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台中市第六警分局長盧廷彰（左）今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話...
台中市第六警分局長盧廷彰（左）今天上午到西屯所慰勤，下令同仁放下手邊工作，撥電話給母親表達關心。圖／台中市第六警分局提供
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母親節台中市
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