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鐵牛車故障倒退溜 苗栗菇農慘遭壓死

2019-05-12 11:47聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗縣公館鄉大坑村今天上午10點多發生死亡意外，64歲余姓菇農駕駛鐵牛車，載種香菇介質廢料要倒給友人菜園當肥料，未料，途經產業道路上坡路段疑似車子熄火，他下車拿石塊要擋車輪。

目擊者告訴警方，鐵牛車擋不住，余男來不及逃避，被捲進車底，連車帶人下滑約20公尺側翻，余男被壓在車底，只剩頭部外露，苗栗縣消防局據報，公館、苗栗分隊人車到場，余男已明顯死亡，全案警方調查處理中。

64歲余姓菇農疑因鐵牛車故障，他慘遭壓死。記者范榮達／攝影
64歲余姓菇農疑因鐵牛車故障，他慘遭壓死。記者范榮達／攝影
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苗栗縣
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