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路人拍到女警幫阿婆撿雨傘 網友跪求正面照

2019-05-12 11:12聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡水區昨天下午有機車騎士在路旁拍照上傳臉書社團，貼文描述：「賣雨傘的阿婆車子倒了，這位漂亮的員警看到後幫阿婆撿拾，有妳真好。」吸引2千多人按讚、留言，形容是「淡水最美的風景」。

由於內容描述是「漂亮的員警」，但貼文照片只看見女警低頭忙碌，卻看不見容貌，引發網友留言：「跪求女警照片」，也有人笑稱「旁邊的替代役男也有幫忙，卻完全被忽視，好可憐！」

這名被路人拍到的女警，是淡水警分局交通分隊警員蔡佳穎，30歲，未婚，在警界服務已經1年多。她說舉手之勞為民服務卻引發網友關注，自己也感到很意外。

昨天下午3時許，蔡佳穎在淡水區中正路與中山路口執行交通疏導勤務時，身後突然發出一聲巨響，回頭看見年約70歲阿婆推著裝滿雨傘的攤車，因安全島與路面高低差，攤車不慎失去重心翻倒，整箱雨傘散落地面。

阿婆蹲著身子慌張撿拾雨傘，蔡佳穎立即與替代役男陳慕謙上前幫忙，趕緊把散落在安全島及車道上的雨傘撿起來放回攤車。由於當時車流量很大，便與替代役男一同護送阿婆過馬路，阿婆離開時頻頻回頭道謝。

淡水警分局表示，警員蔡佳穎適時對遇到困難的阿婆伸出援手，過程只有短短幾分鐘，被路過機車騎士拍照貼文到臉書社團，引發網友稱許「今日妳最美，謝謝妳」、「淡水最美的風景」，有助於形塑警察親民良好形象。警方同時透露：蔡佳穎已有穩定交往的刑警男友喽！

淡水警分局交通分隊警員蔡佳穎為民服務意外被拍照，形容是「淡水最美的風景」。圖／警...
淡水警分局交通分隊警員蔡佳穎為民服務意外被拍照，形容是「淡水最美的風景」。圖／警方提供
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路過的機車騎士拍照貼上臉書社團，引發網友紛紛按讚。圖／翻攝臉書社團
路過的機車騎士拍照貼上臉書社團，引發網友紛紛按讚。圖／翻攝臉書社團
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警員蔡佳穎騎重機。圖／翻攝蔡佳穎臉書
警員蔡佳穎騎重機。圖／翻攝蔡佳穎臉書
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警員蔡佳穎的生活照。圖／翻攝蔡佳穎臉書
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淡水警分局交通分隊警員蔡佳穎為民服務意外被拍照，形容是「淡水最美的風景」。圖／警...
淡水警分局交通分隊警員蔡佳穎為民服務意外被拍照，形容是「淡水最美的風景」。圖／警方提供
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警員蔡佳穎的生活照。圖／翻攝蔡佳穎臉書
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淡水替代役男

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