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影／撞車裝沒事偷溜 到案還怪對方沒留電話

2019-05-12 09:23聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市賴姓女子的愛車在3月初放在東區福仁街旁，未料牽車時發現遭人擦撞，賴女報警，警方調閱監視器後發現，林姓男子駕駛的貨車，原本要停賴女前方的空位，未料該空位太小，加上林插進空位的角度不對，才會擦撞賴女轎車，警方通知林到案，林辯稱是賴女「沒留電話，而且我趕時間」，所以才直接開車離開，全案警詢後，今依違反道交條例罪嫌函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊3月2日中午12時許，接獲賴姓女子報案，她稱將愛車停在東區福仁街旁，下午經過停車處，發現自己的愛車遭到明顯撞擊，對方卻沒有留下任何聯絡資訊，讓她又氣又心疼，決定向警方報案，希望能找出不負責任的肇事者。

警方獲報調閱監視器，查出開貨車的林姓男子（30歲）涉案，林到案時辯稱，在事故地點前路邊停車，準備卸裝貨物，但因為角度沒有抓好，不慎擦撞路邊轎車。

林辯稱自己不是故意要跑掉，因為自己還要趕送貨，且對方車主沒有電話可供聯繫才會離開。

警方從監視器中所見，林擦撞賴女轎車後，還與車上乘客2度查看對方車輛受損情形，卻沒有留下任何聯絡資訊，卸裝貨完畢後，就逕自離去，事後推託自己趕時間、想聯絡但對方沒電話，全案警詢後今依違反道路交通管理處罰條例函送台中市交通事件裁決處開罰。

台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記...
台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記者陳宏睿／翻攝
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台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記...
台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記者陳宏睿／翻攝
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台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記...
台中市林姓男子3月初開貨車擦撞賴姓女子的轎車，警方循線通知他到案，並依法裁罰。記者陳宏睿／翻攝
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台中市車主
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