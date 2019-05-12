影／撞車裝沒事偷溜 到案還怪對方沒留電話

2019-05-12 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市賴姓女子的愛車在3月初放在東區福仁街旁，未料牽車時發現遭人擦撞，賴女報警，警方調閱監視器後發現，林姓男子駕駛的貨車，原本要停賴女前方的空位，未料該空位太小，加上林插進空位的角度不對，才會擦撞賴女轎車，警方通知林到案，林辯稱是賴女「沒留電話，而且我趕時間」，所以才直接開車離開，全案警詢後，今依違反道交條例罪嫌函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊3月2日中午12時許，接獲賴姓女子報案，她稱將愛車停在東區福仁街旁，下午經過停車處，發現自己的愛車遭到明顯撞擊，對方卻沒有留下任何聯絡資訊，讓她又氣又心疼，決定向警方報案，希望能找出不負責任的肇事者。

警方獲報調閱監視器，查出開貨車的林姓男子（30歲）涉案，林到案時辯稱，在事故地點前路邊停車，準備卸裝貨物，但因為角度沒有抓好，不慎擦撞路邊轎車。

林辯稱自己不是故意要跑掉，因為自己還要趕送貨，且對方車主沒有電話可供聯繫才會離開。