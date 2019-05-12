影／國三竹南段深夜3車碰撞 2人無生命徵象

2019-05-12 01:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



國道三號苗栗縣竹南南下路段昨天深夜11點多發生事故，1輛小貨車及2輛轎車發生碰撞，救護人員趕到現場時，有2人已無生命徵象，這起事故共6人送醫，今天凌晨1點多事故現場狀況排除，事故原因警方調查處理中。