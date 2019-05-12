親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北市長訴訟宣判
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

影／國三竹南段深夜3車碰撞 2人無生命徵象

2019-05-12 01:50聯合報 記者劉星君╱即時報導

國道三號苗栗縣竹南南下路段昨天深夜11點多發生事故，1輛小貨車及2輛轎車發生碰撞，救護人員趕到現場時，有2人已無生命徵象，這起事故共6人送醫，今天凌晨1點多事故現場狀況排除，事故原因警方調查處理中。

國道警方晚間11點20分接獲國道三號南下117.9公里事故通報，地點在國道三號苗栗縣竹南西濱匝道出口與竹南交流道之間，在竹南交流道出口北側，現場有3台車發生碰撞，新竹市消防局支援救護，到場時有1男1女失去生命徵象，現場緊急搶救並送往頭份為恭醫院；車禍發生原因有待調查。

國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故，事故原因警方調查處理中。圖／...
國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故，事故原因警方調查處理中。圖／記者胡蓬生翻攝
分享
國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故，現場3輛車發生碰撞，車體毀損...
國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故，現場3輛車發生碰撞，車體毀損嚴重。圖／記者胡蓬生翻攝
分享
國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故。圖／記者胡蓬生翻攝
國道三號南下苗栗竹南路段11日深夜11點多發生事故。圖／記者胡蓬生翻攝
分享

國道苗栗縣
獻上家福樂仟元禮券 讓家中的 _______ 開心血拚

相關新聞

喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

2019-05-11 19:54

陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了

2019-05-11 21:05

國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象

2019-05-12 00:25

從屋外射水入屋滅火 消防員親體驗高溫水蒸氣恐害命

2019-05-12 00:06

台東太麻里火警波及隔壁教堂 無人員受傷

2019-05-11 23:35

夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺

2019-05-11 22:12

影／聚餐酒後爆衝突打成一片 警快打全數壓制帶回

2019-05-11 20:59

失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡

2019-05-11 19:16

北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵

2019-05-11 18:56

北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人

2019-05-11 18:55

影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回

2019-05-11 16:30

影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」

2019-05-11 16:19

比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破

2019-05-11 16:16

烏龍一場！北市國中以為挖出骸骨 原來是衣服惹的禍

2019-05-11 15:35

這位分局長真豪氣 母親節媽媽警察放假一天？

2019-05-11 14:40

影／台鋁影城遭竊 外國人大剌剌偷走外風暴兵

2019-05-11 13:52

影／小潘潘驚傳患恐慌症 江欽良：她需要時間調養

2019-05-11 13:51

影／再有「伊拉客」就查到倒店！萬華警鐵腕掃黃

2019-05-11 13:28

挖一上午未見骨骸 工頭：當天塞回土裡天天被托夢

2019-05-11 13:08

北市婦人險被騙48萬積蓄 警：生活單純是遭騙目標

2019-05-11 11:49

跑錯月台 翁竟跳下板橋車站月台

2019-05-11 11:23

影／北市中學整樹挖出骸骨 上午再度開挖

2019-05-11 09:45

國中生衝馬路害無辜騎士慘摔 網友驚：自走型炸彈？

2019-05-11 00:16

女連2日欲跳樓輕生 屏東勇警爬牆救人

2019-05-10 23:36

「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！

2019-04-26 13:09

警察人事第4波 77名高階警官異動

2019-04-09 16:37

台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦

2019-03-23 21:02

同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網

2019-03-07 12:48

影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底

2019-03-06 13:29
看更多

熱門文章

喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

2019-05-11 19:54

3歲兒疑戳破90萬高級音響 母喝下午茶聽到價格臉綠

2019-05-11 08:55

哥哥床戰妻子各說各話！綠帽夫驗女兒DNA後崩潰求救

2019-05-11 10:46

比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破

2019-05-11 16:16

烏龍一場！北市國中以為挖出骸骨 原來是衣服惹的禍

2019-05-11 15:35

國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象

2019-05-12 00:25

影／小潘潘驚傳患恐慌症 江欽良：她需要時間調養

2019-05-11 13:51

扁看丁守中敗訴：不意外，柯P市長之位會更穩

2019-05-11 08:29

局部選舉判無效有前例！ 當年兩黨喬一喬就換人 連重選都免了

2019-05-11 08:00

失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡

2019-05-11 19:16

台南新營工業區火警 猛竄黑濃煙空氣惡化

2019-05-11 10:39

又是「星光大道」 永和KTV驚傳砍人1人傷

2019-05-11 16:31

夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金

2019-05-11 19:12

挖一上午未見骨骸 工頭：當天塞回土裡天天被托夢

2019-05-11 13:08

右手不慎捲入絞肉機 食品廠女員工截肢

2019-05-11 21:03

泡完湯全裸躺床 女員工告老板伸鹹豬手敗訴

2019-05-11 20:07

影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回

2019-05-11 16:30

跑錯月台 翁竟跳下板橋車站月台

2019-05-11 11:23

炒股松崗獲利上億 朱國榮以1億元交保

2019-05-11 09:13

夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺

2019-05-11 22:12

台南空氣品質拉警報！工業區火警濃煙往南擴散

2019-05-11 11:54

快車道不能右轉硬要轉 女機車騎士遭撞噴飛

2019-05-11 11:46

陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了

2019-05-11 21:05

北市龍山國中挖出白骨 里長：這裡以前是軍營

2019-05-11 12:09

這位分局長真豪氣 母親節媽媽警察放假一天？

2019-05-11 14:40

影／北市中學整樹挖出骸骨 上午再度開挖

2019-05-11 09:45

持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網

2019-05-11 23:35

北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人

2019-05-11 18:55

北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵

2019-05-11 18:56

影／再有「伊拉客」就查到倒店！萬華警鐵腕掃黃

2019-05-11 13:28

丁守中敗訴被酸退政壇 侯友宜：大家應要尊重當事人

2019-05-11 12:10

影／闖紅燈 台江大道3轎車連環撞

2019-05-11 13:55

書記官來電誤認詐騙集團 男入監服刑娶越南新娘夢碎

2019-05-11 11:10

皮包遺失被侵占 她貼文1個月等嘸「良心發現」

2019-05-11 09:40

北市嚴禁員警利用車輛等紅燈時酒測 違者記申誡

2019-05-11 21:02

影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」

2019-05-11 16:19

關鍵一票是誰的？高雄2里長同票惹議 法院這樣判

2019-05-11 11:00

影／台鋁影城遭竊 外國人大剌剌偷走外風暴兵

2019-05-11 13:52

路不熟自小客衝落萬里10米深山谷 2女1男獲救

2019-05-11 13:42

北市婦人險被騙48萬積蓄 警：生活單純是遭騙目標

2019-05-11 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top