國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象

相關新聞
喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨2019-05-11 19:54
陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了2019-05-11 21:05
從屋外射水入屋滅火 消防員親體驗高溫水蒸氣恐害命2019-05-12 00:06
台東太麻里火警波及隔壁教堂 無人員受傷2019-05-11 23:35
夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺2019-05-11 22:12
影／聚餐酒後爆衝突打成一片 警快打全數壓制帶回2019-05-11 20:59
失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡2019-05-11 19:16
北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵2019-05-11 18:56
北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人2019-05-11 18:55
影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回2019-05-11 16:30
影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」2019-05-11 16:19
比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破2019-05-11 16:16
烏龍一場！北市國中以為挖出骸骨 原來是衣服惹的禍2019-05-11 15:35
這位分局長真豪氣 母親節媽媽警察放假一天？2019-05-11 14:40
影／台鋁影城遭竊 外國人大剌剌偷走外風暴兵2019-05-11 13:52
影／小潘潘驚傳患恐慌症 江欽良：她需要時間調養2019-05-11 13:51
影／再有「伊拉客」就查到倒店！萬華警鐵腕掃黃2019-05-11 13:28
挖一上午未見骨骸 工頭：當天塞回土裡天天被托夢2019-05-11 13:08
北市婦人險被騙48萬積蓄 警：生活單純是遭騙目標2019-05-11 11:49
跑錯月台 翁竟跳下板橋車站月台2019-05-11 11:23
影／北市中學整樹挖出骸骨 上午再度開挖2019-05-11 09:45
國中生衝馬路害無辜騎士慘摔 網友驚：自走型炸彈？2019-05-11 00:16
女連2日欲跳樓輕生 屏東勇警爬牆救人2019-05-10 23:36
不容陣頭暴力！南市警出招邀宮廟簽「眾神公約」2019-05-10 20:26
花蓮七星潭海域發現女浮屍 岸巡人員撈上岸急尋家屬2019-05-10 19:18
北市萬華2男下象棋引糾紛 1男窒息身亡2019-05-10 19:16
台中知名百貨旁工地施工 八年級生墜地下7樓傷重不治2019-05-10 19:15
「愛客發」之爭 徐豪雄、呂自修首次對質引舌戰！2019-04-26 13:09
警察人事第4波 77名高階警官異動2019-04-09 16:37
台中夜店鬥毆 警方帶回8人偵辦2019-03-23 21:02
同居年餘不知床邊人通緝 女子涉毒落網2019-03-07 12:48
影╱人妻太美！ 變態日本男蹲地偷拍裙底2019-03-06 13:29
熱門文章
喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨2019-05-11 19:54
3歲兒疑戳破90萬高級音響 母喝下午茶聽到價格臉綠2019-05-11 08:55
哥哥床戰妻子各說各話！綠帽夫驗女兒DNA後崩潰求救2019-05-11 10:46
比特犬竄出狠咬 郵差腿部多處傷褲管遭扯破2019-05-11 16:16
烏龍一場！北市國中以為挖出骸骨 原來是衣服惹的禍2019-05-11 15:35
扁看丁守中敗訴：不意外，柯P市長之位會更穩2019-05-11 08:29
影／小潘潘驚傳患恐慌症 江欽良：她需要時間調養2019-05-11 13:51
局部選舉判無效有前例！ 當年兩黨喬一喬就換人 連重選都免了2019-05-11 08:00
失控自撞路旁電線桿 車「包」桿駕駛不幸身亡2019-05-11 19:16
台南新營工業區火警 猛竄黑濃煙空氣惡化2019-05-11 10:39
又是「星光大道」 永和KTV驚傳砍人1人傷2019-05-11 16:31
挖一上午未見骨骸 工頭：當天塞回土裡天天被托夢2019-05-11 13:08
夜點費不算基本工資？法官判中油敗訴 補發265萬退休金2019-05-11 19:12
國道3號竹南路段深夜事故 2人傳無生命跡象2019-05-12 00:25
右手不慎捲入絞肉機 食品廠女員工截肢2019-05-11 21:03
泡完湯全裸躺床 女員工告老板伸鹹豬手敗訴2019-05-11 20:07
跑錯月台 翁竟跳下板橋車站月台2019-05-11 11:23
炒股松崗獲利上億 朱國榮以1億元交保2019-05-11 09:13
台南空氣品質拉警報！工業區火警濃煙往南擴散2019-05-11 11:54
影／5歲小女童海邊失蹤 海巡員神奇地從風浪中救回2019-05-11 16:30
快車道不能右轉硬要轉 女機車騎士遭撞噴飛2019-05-11 11:46
夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺2019-05-11 22:12
北市龍山國中挖出白骨 里長：這裡以前是軍營2019-05-11 12:09
陸女來台尋親未果 求助警方果真找到家人了2019-05-11 21:05
這位分局長真豪氣 母親節媽媽警察放假一天？2019-05-11 14:40
影／北市中學整樹挖出骸骨 上午再度開挖2019-05-11 09:45
北市大樓排油煙管起火 出動消防雲梯疏散29人2019-05-11 18:55
北投登山客疑失足墜死 警消到場全身屍僵2019-05-11 18:56
丁守中敗訴被酸退政壇 侯友宜：大家應要尊重當事人2019-05-11 12:10
影／再有「伊拉客」就查到倒店！萬華警鐵腕掃黃2019-05-11 13:28
影／闖紅燈 台江大道3轎車連環撞2019-05-11 13:55
書記官來電誤認詐騙集團 男入監服刑娶越南新娘夢碎2019-05-11 11:10
持槍攔車反被撞死 毒品糾紛開車撞死人主嫌落網2019-05-11 23:35
皮包遺失被侵占 她貼文1個月等嘸「良心發現」2019-05-11 09:40
北市嚴禁員警利用車輛等紅燈時酒測 違者記申誡2019-05-11 21:02
影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」2019-05-11 16:19
關鍵一票是誰的？高雄2里長同票惹議 法院這樣判2019-05-11 11:00
影／台鋁影城遭竊 外國人大剌剌偷走外風暴兵2019-05-11 13:52
路不熟自小客衝落萬里10米深山谷 2女1男獲救2019-05-11 13:42
北市婦人險被騙48萬積蓄 警：生活單純是遭騙目標2019-05-11 11:49
留言