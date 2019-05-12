從屋外射水入屋滅火 消防員親體驗高溫水蒸氣恐害命

2019-05-12 00:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉星君 ╱即時報導



高市小港區7日發生火警造成2死，高市議員質詢批消防救災不力，沒有雲梯車可以救火。消防員士氣受打擊，冒險救災卻被批沒作為。高市消防員劉忠恩11日晚間將兩年前在搶救訓練時，以受困民眾視野親身體驗「害命的水蒸氣」恐造成人命損傷，剪成2分鐘的影片，請大家相信消防專業。

劉忠恩說，影片是2017年在田寮訓練場舉辦幹部搶救訓練，這一堂課「燒到自己都受不了」，訓練學員帶到起火室內，體驗屋外射水，室內濃煙伴隨高溫蒸氣亂竄。當無線電呼叫屋外直接把水打進起火室內，劉忠恩形容「原本穩定的煙層，瞬間大亂，伴隨高溫滾燙水蒸氣在房內四處亂竄，頓時視線一片模糊，即使穿消防衣，也能感受到高溫水氣，很不好受，只想向外逃出」。

影片以「受困民眾視野」視角體驗「害命的水蒸氣」，參訓消防幹部，蹲低在起火室內右下角，室內上方蓄積濃煙，貼近地面處，沒有受到濃煙影響，但就此時，教官走到窗邊，無線電呼叫把水打進來，射入室內的水，瞬間變成水蒸氣，此時環境全部充斥上百度的水蒸氣，混雜高溫濃煙。

影片中提到「如果民眾受困起火的屋內，如果雲梯車從屋外射水入屋，百度以上水蒸氣瞬傷可能導致屋內人員燒傷，所以錯誤的救災作為，害人害己，請相信專業」。

劉忠恩說，當時上課要給的觀念是，當有民眾受困或是消防員入室內搶救，不要胡亂從屋外射水，更不可以派遣雲梯車從室外射水，因為這個舉動，不只會害受困民眾燒傷，更可能傷害入內搶救的消防員。

身為消防員劉忠恩說，「每個搶救，都是專業的，必須妥善考慮射水量，考慮排煙動向。火災搶救時，消防員必須冒險深入起火建築物內部，才能有效滅火與救援，如果只是單純室外射水滅火，根本無法有效救災。在室內搜救，逐步滅火的動作，都是室外看不到的」。