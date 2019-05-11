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夫妻吵架雙雙跳入大排 幸路人投救生圈救溺

2019-05-11 22:12聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣一名婦人疑與老公吵架，今天下午負氣跳下花壇鄉番花路石笱排水，丈夫也跟著跳下救人，在半浮半沈之間，路人發現後，立即取用排水邊的救生圈，丟向他們，並協助救上岸，幸好沒有大礙。

彰化縣在前縣長任內，花了一千多萬元，在各危險水域、河川設置了1500個救生圈，曾引來議論，質疑功用有限，不過，連同今天派上用場外，近年來，在鹿港鎮及員林市也救到人命，養兵千日終究還是有用處。

由於不乏有救生圈會被民眾拿走，彰化縣消防局第一大隊大隊長劉錫垣說，消防局都會定期檢查這些救生圈，保持堪用狀態；消防局也會針對常有民眾跳水尋短的水域，設置情報站，一發生有人落立即通報。

像今天下午2時39分，有一名婦人因為與丈夫吵架，一時想不開，噗通跳下石笱排水，她的丈夫嚇了大跳，也立即跳下救人。消防局立即接獲花壇鄉番花路石笱排水附近的烏秋檳榔攤報案，立即出動花壇、大村兩分隊各式消防車3車及船艇1艘與消防人員7名前往現場救援。

這對夫妻落水後，附近民眾見狀，立即取用排水溝近旁設置救生圈架內救生圈，丟向他們，並協助拉回岸邊，消防人員到場後，立即檢視他們生命徵象，意識皆清楚無明顯外傷，隨後將婦人送往彰化秀傳醫院檢查。

劉錫垣表示，彰化縣消防局於縣內各主要河流、水域設有多處救生圈架，裡面除了有救援繩索、救生圈，還有可呼救的高音哨，民眾如發現有人溺水，除立即撥119向消防局勤務中心報案，也能運用救生圈架的裝備拋丟救援，以把握救援黃金時間，切勿貿然跳入水中救人。

另外，平時若非緊急情況，請民眾勿隨意取下避免造成救援的空窗期，若發現救生圈架內救生圈遺失可撥打119勤務指揮中心或通報鄰近消防分隊派員處理。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

彰化縣花壇番花路石笱排水岸邊的救生圈，成功救起落水的一對夫婦。照片／彰化縣消防局...
彰化縣花壇番花路石笱排水岸邊的救生圈，成功救起落水的一對夫婦。照片／彰化縣消防局提供
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彰化縣花壇番花路石笱排水岸邊的救生圈，成功救起落水的一對夫婦。照片／彰化縣消防局...
彰化縣花壇番花路石笱排水岸邊的救生圈，成功救起落水的一對夫婦。照片／彰化縣消防局提供
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溺水鹿港
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