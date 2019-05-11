喝不下兒子送到面前的竹筍湯 85歲翁被打斷2根肋骨

2019-05-11 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



85歲謝姓老翁因吃飽不想喝大兒子端的竹筍湯竟被打得鼻青臉腫，甚至連肋骨也斷了2根。圖／讀者提供 分享 facebook 新竹縣一名年約50歲的謝姓男子喝酒後，竟因85歲老父親「吃飽不想再喝竹筍湯」，便將人打得鼻青臉腫，甚至連肋骨也斷了2根，鄰居聽到喊叫聲連忙報警，老父親也隨即被送醫治療，目前仍在住院中。警方表示，此案正積極偵辦中，並也依職權進行家暴通報，並請新竹縣政府社會處加強訪視，家屬也於7日向新竹地方法院申請保護令。

新竹縣竹北警分局5月6日接近晚上6點接獲報案，指稱「有兒子酒醉後毆打父親」，到場後發現父親已送往醫院治療。警方調查發現，當天吃晚餐時，謝男端了一碗竹筍湯要父親吃，疑似父親因「吃飽無法再吃」拒絕而惹怒謝男，謝男竟將湯往父親身上潑，接著開始對父親拳打腳踢。

老父親被毆打的當下，外傭曾上前制止，卻被推倒在地，只好趕緊打電話給謝父的小兒子，請他趕緊回家制止，而鄰居也發現謝家傳出吵鬧聲，連忙協助報警送醫。謝父經初步診斷，發現肋骨斷了2根，且滿臉黑青，需住院由家人照顧。

警方表示，動手傷害父親的大兒子謝男，現場已不見蹤跡，警方7日已前往醫院完成筆錄，依傷害罪嫌積極偵辦，同時也依依職權進行家暴通報，並請新竹縣政府社會處加強訪視，家屬也於7日向新竹地方法院申請保護令。