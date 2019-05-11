又是「星光大道」 永和KTV驚傳砍人1人傷

2019-05-11 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市永和區星光大道KTV今天下午驚傳打架糾紛，有一名年約20 歲男子遭人砍傷，身上有一道約10公分的刀傷，已由救護車送醫急救，至於事發原因，現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天下午3時25分獲報，永和區永和星光大道KTV前有人受傷需要救護車，救護人員到場，發現一名年約20歲男子，其左腋下有一處約10公分刀傷，意識清楚，送往永和耕莘醫院急救。