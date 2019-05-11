影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」

2019-05-11 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



一對住雲林的年輕夫婦，先生開車載預產期還有2周的19歲妻子和1歲稚兒南下屏東墾丁度假，今天上午6時半開到屏東縣枋寮鄉時，妻子突然肚子陣痛，可能快要生了，先生隨即報案求援；枋寮消防分隊員陳進煌、役男張尚瑋趕到現場，孕婦在送醫院途中陣痛加劇，陳進煌透過無線電請專業護理師線上指導完成接生，母子均安，生平首次扮演「接生婆」的他直呼好運。

陳進煌說，上午接獲指揮科勤務派遣，指枋寮鄉中山路火車站前7-11有孕婦急產，他和役男張尚瑋趕到，現場是對年輕夫妻，先生表示太太離預產期還有2週，但臨時陣痛似乎即將生產；經救護人員評估後，要立即將孕婦送東港輔英醫院，途中在台17線屏南工業區附近路上，孕婦表示陣痛加劇，此時距醫院尚有20分鐘路程，評估可能急產，立即將救護車停靠路邊準備接生。

「當了10年的消防隊員，頭一次碰上孕婦急產的緊急狀況，當下把受訓時所學的全部拿出來！」他說，當時孕婦痛得大叫，他一邊安撫，一邊取用生產包準備接生所需裝備器材，並引導孕婦放輕鬆、深呼吸，配合用力，同時透過119無線電請專業護理師線上指導；「第一次真實遇上，說不緊張是騙人的，但不會慌張，就按照字習的步驟一步步來」。