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影／孕婦出遊腹部劇痛 消防隊員當起「接生婆」

2019-05-11 16:19聯合報 記者潘欣中╱即時報導

一對住雲林的年輕夫婦，先生開車載預產期還有2周的19歲妻子和1歲稚兒南下屏東墾丁度假，今天上午6時半開到屏東縣枋寮鄉時，妻子突然肚子陣痛，可能快要生了，先生隨即報案求援；枋寮消防分隊員陳進煌、役男張尚瑋趕到現場，孕婦在送醫院途中陣痛加劇，陳進煌透過無線電請專業護理師線上指導完成接生，母子均安，生平首次扮演「接生婆」的他直呼好運。

陳進煌說，上午接獲指揮科勤務派遣，指枋寮鄉中山路火車站前7-11有孕婦急產，他和役男張尚瑋趕到，現場是對年輕夫妻，先生表示太太離預產期還有2週，但臨時陣痛似乎即將生產；經救護人員評估後，要立即將孕婦送東港輔英醫院，途中在台17線屏南工業區附近路上，孕婦表示陣痛加劇，此時距醫院尚有20分鐘路程，評估可能急產，立即將救護車停靠路邊準備接生。

「當了10年的消防隊員，頭一次碰上孕婦急產的緊急狀況，當下把受訓時所學的全部拿出來！」他說，當時孕婦痛得大叫，他一邊安撫，一邊取用生產包準備接生所需裝備器材，並引導孕婦放輕鬆、深呼吸，配合用力，同時透過119無線電請專業護理師線上指導；「第一次真實遇上，說不緊張是騙人的，但不會慌張，就按照字習的步驟一步步來」。

他說，胎兒漸漸露出頭部，他依指示扶持嬰兒頭部及注意是否臍帶繞頸情形，先將嬰兒鼻孔的組織液擦除，並持續評估孕婦生命徵象及準備氧氣設備，約2分鐘後嬰兒順利生下，再檢查嬰兒生命徵象，包括呼吸、心跳、四肢運動神經功能均正常，並以臍帶夾夾住臍帶，給予被單覆蓋孕婦、嬰兒提供保暖物，立即送往輔英醫院。這對夫妻事後直向消防隊員致謝，表示改天會專程到隊部致謝意。

屏東縣枋寮消防分隊員陳進煌發現孕婦在送醫院途中陣痛加劇，首次扮演「接生婆」角色的...
屏東縣枋寮消防分隊員陳進煌發現孕婦在送醫院途中陣痛加劇，首次扮演「接生婆」角色的他，透過無線電請專業護理師線上指導完成接生，母子均安。記者潘欣中／翻攝
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孕婦嬰兒接生
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