這位分局長真豪氣 母親節媽媽警察放假一天？

2019-05-11 14:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



明天就是一年一度母親節，不少警分局提前慶祝。第五警分局長郭士傑致送鮮花與蛋糕表達祝福，現場女警起鬨「放假一天啦！」未料郭一口答應，但埋藏伏筆，母親節當天是周日，分局內勤女性原本就放假一天，逗笑大家。豐原警分局昨邀請27位媽媽警察吃下午茶，女警們把握難得的悠閒時光，端起精美甜點拍照，直呼是上班的「小確幸」。

第五警分局分局長郭士傑在母親節前夕，逐一向分局女性同仁贈送康乃馨花束和蛋糕，有女性同仁起鬨說要放假，郭當場霸氣答應，「母親節內勤全體女性同仁放假一天」，話才說完，就有女警察覺，「母親節是星期日，內勤同仁本來就放假啊！」外勤女警驚覺「受騙」，現場笑聲不斷。

每位少女心中都有夢幻的英式下午茶，豐原警分局聽到媽媽警察的心聲，昨天邀請27位分局女性與媽媽警察到咖啡廳享用悠閒下午茶，現場備有英式三層茶組、各式鬆餅蛋糕、鹹派、慕斯、手作餅乾與冰淇淋，供媽媽同仁自行選擇。

雖然甜點上餐速度慢，但不減大家外出放風興致，豐原分局分局長黃永志逐桌與媽媽警察們聊天，了解大家下班後，返家照料家庭的心聲。

黃永志有感，許多女警忙於工作，還要兼顧家庭，格外辛苦。當場就有女警見4點了，急忙先去接幼稚園下課的兒子，再回來享用茶點。

全場唯一的孕媽咪、豐原分局偵查隊分隊長周韋伶笑說，現在身懷4個月孕期，豐原分局工作勤務量多、挑戰大，能忙裡悠閒一下，「真的是小確幸」，特別點了英式三層茶組，細細吃糕點、喝鮮奶，聽取媽媽同事們的育兒經。

今年7月即將屆齡退休的鄭秀珍(65歲)，現任潭北派出所文書處理員，豐原分局常見鄭大姊送公文忙進忙出的身影，鄭昨天不捨的說，當年丈夫因公殉職，三個兒子年幼，一路以來靠員警們協助，讓她重振打拼，現在她已是６位金孫的「超級阿嬤」。