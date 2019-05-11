影/再有「伊拉客」就查到倒店！萬華警鐵腕掃黃

2019-05-11 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市萬華分局警方5月9日下午舉辦特種行業業者座談會，邀請轄內電玩店、養生館、阿公店（飲酒店、清茶館） 共100餘名業者參與，宣導業者遵守自律規範，期望提供萬華區更好的治安環境。

警方表示，近期因不少外籍女子以短期觀光旅遊等名義來台，到萬華區康定路巷弄內，以私娼站壁方式從事色情不法行為，經媒體報導讓不少居民擔憂害怕，廣州街上也有飲酒店女子拉客（俗稱「伊拉客」）情形；警方雖實施威力掃蕩，但仍有部分賣淫女子於桂林路周遭逗留，部分從業女子於廣州街、西園路公然拉客，造成民眾負面觀感。

日前台北市長柯文哲於專案會議中表示，為減少警力負荷，應邀請特種行業業者面對面溝通，訂立自律原則，勿影響到觀光客及民眾，以提升萬華觀光品質，淨化轄區治安。

警方9日召集業者舉行座談會，並與業者達成自律共識，如再發現廣州街、西園路等大馬路上有女子公然拉客進入店內消費，警方將配合市府聯合稽查小組（商業處、建築管理工程處、都市發展局、衛生局、消防局），針對該店優先加強稽查，至其改善軟、硬體設備，或歇業為止。