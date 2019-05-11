跳蚤市場買到假珠寶 男客憤而上門理論還搶手錶

2019-05-11 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市三重區重新橋下觀光市集，昨日上午發生民眾購物糾紛卻演變為傷害、強奪的刑案，起因1名男子在市集內相中1只藍寶石戒指，店家還稱絕對是真貨，不真包退，男子購買後發現原來是假貨，憤而上門理論要求退費，但店家卻予以拒絕，男子當場出腳踹店主，還搶走攤位上的手錶，被依傷害及搶奪罪嫌送辦。

林姓男子（66歲）日前到重新橋下的跳蚤市場購物，相中沈姓攤商（66歲）販售的1只藍寶石戒指，林男還向攤商詢問是否為真的藍寶石，攤商當即向林男掛保證絕對是真貨，「不真包退」，林男不疑有他掏出2000元買下。

事後林男委託友人將買來的藍寶石戒指拿去進行鑑定，才赫然發現花了2000元買來的珠寶，竟然根本就不是真貨，昨天上午10時許拿著買來的戒指就跑到攤位上找攤商理論。

沈姓攤商否認有說過可以退貨，當場就拒絕退還2000元，此舉令林男大為不滿，現場就與攤商吵了起來，林男甚至出腳往攤商的腿部踹去，造成沈姓攤商膝蓋挫傷。