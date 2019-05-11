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跑錯月台 翁竟跳下板橋車站月台...

2019-05-11 11:23聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市消防局今天上午9時許獲報，板橋火車站疑似有人落軌，緊急調派5輛救災車及一輛救護車前往，消防人員趕到火車站第一月台B側，發現掉落月台的78歲男子已被台鐵人員搬上月台，右腳有輕微扭傷，送往板橋亞東醫院。

據了解，老翁原本要搭乘高鐵南下，疑似認錯路跑到台鐵月台，誤以為應是在對面月台搭車，一時情急，竟直接跳下月台欲到對面搭車，因扭到腳才讓人以為老翁要落軌，送醫後已無大礙，結束一場虛驚。

78歲男子今天前往板橋火車站欲搭高鐵南下，疑似走錯路跑到台鐵月台，誤以為對面月台...
78歲男子今天前往板橋火車站欲搭高鐵南下，疑似走錯路跑到台鐵月台，誤以為對面月台就是高鐵月台，一時情急，跳下月台欲到對面，卻不慎扭傷腳，送醫後無大礙。記者王長鼎／翻攝
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火車站台鐵
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