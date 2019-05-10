生死瞬間！暖警手機定位搜尋6小時 搶救意圖尋短婦人

2019-05-10 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣布袋警分局勤務指揮中心昨天上午9點54分，接獲隔壁台南市警局協尋失蹤婦女通報，指稱54歲趙姓婦人騎重機車到布袋港尋短，警方趕緊透過手機定位，通報線上巡邏警力、海巡單位搜尋，6小時後確認婦人位置在布新橋南側堤防步道，警分局組長吳萬讚及布袋聯合所警員蔡承翰、連曼如，不斷安撫「哭出來沒關係，有事好好講」，婦人感受警察溫暖，大聲痛哭，發洩情緒，打消輕生念頭，今天員警救人影片曝光，千鈞一髮生死瞬間。

警方說，婦女穿紅色外套、黑色長褲，騎銀色重機到布袋港，透過手機定位，不斷偵測婦人手機訊號移動情形，確認婦人位置，下午2點50分才定位到婦人出現在岑海里，立即通報大批員警搜尋海岸線，當時天空下雨，員警與時間賽跑，擔心找不到，婦人恐性命不保。

所幸下午3點半，分局組長吳萬讚及布袋聯合所警員蔡承翰、連曼如，發現布新橋南側堤防步道趙姓婦人獨坐堤岸，趕緊趨前了解，吳萬讚不斷安慰「哭出來沒關係，有事好好講」，婦人大聲痛哭，發洩情緒，員警不斷安撫，將婦人攙扶下堤防，成功救人，將她帶回派出所，通知家屬帶回，家人買水果禮盒趕來自答謝，員警婉謝，家人直說「謝謝!」。