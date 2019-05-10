不容陣頭暴力！南市警出招邀宮廟簽「眾神公約」

2019-05-10 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



台南市警局推動「優質宮廟、文化府城」行動公約簽署活動，首場今間7點在局新營警分局禮堂登場，轄內83間宮廟派員出席，聯合簽署行動公約，透過「眾神公約」，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，期待宮廟自律，共同守護臺南市優質宮廟文化。

市警局長黃宗仁表示，召集大家來訂一個眾神行動公約，是因現在老百姓和以前不一樣，以前廟會熱鬧都不想睡覺，但時代不同了，因此請大家一起來見個面，共同努力要怎麼做，建立一個平台及機制，大家迎神照迎神，建醮照建醮、遶境照遶境，但要共同遵守，把壞的儘量避掉，不會造成交通阻塞，不要造成隔壁抗議報案電話不斷，大家共同約束，，但現在時代不同了，共同來守護優質的廟會文化。

黃宗仁說，媽祖（神明）會看紅綠燈，媽祖（神明）不會製造髒亂，媽祖（神明）不會打架，台南市是「眾神之都」，不僅擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化。

黃宗仁重申，近日多起「陣頭暴力」事件引發關注，市警局展現魄力重申，若發生脫序行為，立即動員快打部隊，將滋事者繩之以法，絕不寬貸的決心，更透過一連串的規畫，希望號召宮廟負責人共同約制、呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，從事前申請、規畫，到事中自律，熱鬧中不失序，不製造環保公害、不聚眾滋事、不影響交通，警民共同協力，以符合社會期待。