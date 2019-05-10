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影／高雄路竹螺絲工廠火警 黑煙竄天

2019-05-10 17:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警，隨即派遣轄區鳳祥、路竹、岡山、永安、阿蓮、茄萣分隊，及特搜中隊前往灌救，詳細起火原因有待進一步釐清。

火警現場黑煙竄天，連距工廠3.5公里遠的岡山農工周邊道路，都能看到濃煙，沿線道路視線不佳，交通稍壅塞。

據悉，該工廠成立逾20年，以製造螺絲起家，發展至今也承攬海內外螺絲業務，今卻突然起火。消防人員趕抵佈水線，正在找火點撲滅中，起火原因待釐清。

高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警。記者賴郁薇／...
高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警。記者賴郁薇／攝影
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高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警。記者賴郁薇／...
高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警。記者賴郁薇／攝影
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