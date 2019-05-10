影／高雄路竹螺絲工廠火警 黑煙竄天

相關新聞
獨居老人跌倒無力求救便當掛門前 員警破門救人2019-05-10 16:57
新莊警分局提前慶祝母親節 送康乃馨慰勞女警們2019-05-10 16:56
影／嚇人！賓士車路口撞飛雙載機車 釀2傷2019-05-10 16:47
三重警與在地業者合作 犯罪預防宣導兼慶祝母親節2019-05-10 16:43
離家出走6年被通緝不自知 男子補辦身分證才被逮2019-05-10 16:41
桃警局長母親節送女警志工康乃馨 平鎮分局加碼送禮盒2019-05-10 16:40
「抱歉母親節無法陪您」 中正一分局母親節影片有洋蔥2019-05-10 16:38
投資失利「被債務逼得喘不過氣」 妙齡女欲跳海輕生2019-05-10 16:01
梅雨季土石鬆軟路樹倒 基隆警察這舉動被居民按讚2019-05-10 15:56
「幸福企業」慶祝母親節 新店女警開心獲贈珍珠項鍊2019-05-10 15:01
影／最美麗的風景！雨夜眾人撐傘揮舞手機燈護受傷騎士2019-05-10 15:00
他贈吳寶春麵包讚媽媽警察 媽警讚：隔天早餐準備好了2019-05-10 14:40
男子沉迷夾娃娃花光兒子學費 動歪腦筋行竊被逮2019-05-10 14:34
市定古蹟護國禪寺起火 7分鐘撲滅幸無傷亡2019-05-10 14:32
壓嬰案祭出懲處 5連鎖托嬰中心都遭罰2019-05-10 14:29
家旁火災疑消防局未疏散 桃議員舌戰局長嗆「辭職」2019-05-10 14:03
台中特警年過半百依舊勇 侄子書信署長道敬佩2019-05-10 13:58
遭疑闖紅燈轎車撞上警車 警車翻覆1警受傷2019-05-10 12:41
影／狗毀盆栽憤打狗 引多人蛋襲住處2019-05-10 10:51
鄉民抗議台糖「聞到豬屎味，就到阿公家！」2019-05-10 10:17
「官場現形」另類民調高 台南警長感謝基層相挺2019-05-10 10:01
輕熟女找嘸車憂「初老」 警急安撫靠這招尋回愛車2019-05-10 09:37
妻搭小黃被撞拋摔 丈夫悲慟 「我的老婆就這樣沒了…」2019-05-10 00:40
砂石車失控撞電桿 花蓮吉安上百戶斷電2019-05-09 20:04
調查官怒撇沒受招待花酒 酒店董事長也澄清了2019-05-09 19:18
影╱單親媽媽帶大 南警局長表揚模範母親一句話「催淚 」2019-05-09 17:37
14歲少女遭家人受虐送急診 醫院主動通報揭兒虐案2019-05-09 17:29
暖心女警尋回失蹤身障女 家屬貼文感謝警2019-05-09 16:37
皮夾遭竊警尋回 男大生親手寫信、做紅豆餅道感謝2019-05-09 15:59
女駕駛「腳麻」停快速道路路肩 小貨車撞上翻覆2019-05-09 15:56
臉書被罵「回家去死較好」 高雄議員黃文益報警2019-05-09 14:20
導遊19本護照糊塗遺月台 捷警尋獲火速送機場2019-05-09 13:57
影／改騎腳踏車非為巡邏 原來是暖警助婦返家2019-05-09 13:26
急尋女友被認小偷男單手掛牆 網友痛批：根本鬧劇2019-05-09 13:02
影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了2019-05-09 12:35
台64線觀音山隧道貨櫃車車頭起火 已撲滅2019-05-09 12:33
影／大叔轉彎神技術 別人愛車A下去當沒事開走2019-05-09 12:21
台64線觀音山隧道火燒車 東向全線封閉大塞車2019-05-09 11:43
北市一男無意識躺在陽台送醫不治 死因待查2019-05-09 11:43
熱門文章
結果出爐！丁守中提選舉無效訴訟 法院今判敗訴2019-05-10 14:02
韓國瑜你太超過了！韓粉：連澄清湖旁小路都變這樣2019-05-10 14:03
集體接受性招待？調查局前鎮站爆醜聞2019-05-10 00:18
選舉無效今宣判 柯P大嘆：希望司法是可信的2019-05-10 10:23
月薪15萬學經歷遭疑 飯店總經理曠工討資遣費連敗2019-05-09 19:51
影／男子廟前被撞死 警疑毒品交易糾紛釀殺機連夜逮人2019-05-10 01:50
拍廟會國樂正妹被「媚眼瞪」 網友讚：這團素質高啊2019-05-10 11:47
14歲少女遭家人受虐送急診 醫院主動通報揭兒虐案2019-05-09 17:29
撞死清大博士生後一再犯案 胡家瑞今又1案判有罪2019-05-10 10:23
手槍忘在超商ATM嚇到其他提款民眾 警跟蹤逮嫌2019-05-09 18:34
徵求模特兒代言商品 22名少女上當自拍裸照2019-05-09 22:26
影／談判不成男被車撞慘死驚悚影帶曝光 3人到案2019-05-10 11:11
3C正妹電獺少女公司爆內鬼 會計侵占206萬多公款遭訴2019-05-10 11:04
邀女友人參觀新房 他求歡不成竟扒光對方硬上床2019-05-10 09:28
影／狗毀盆栽憤打狗 引多人蛋襲住處2019-05-10 10:51
調查官怒撇沒受招待花酒 酒店董事長也澄清了2019-05-09 19:18
網友罵高市議員「一群貪汙共犯」 行船人涉案被查獲2019-05-10 12:50
台南6選區驗票後王、唐都稱勝選 地院30日宣判2019-05-09 17:57
影╱單親媽媽帶大 南警局長表揚模範母親一句話「催淚 」2019-05-09 17:37
蓄意衝撞？轎車高速撞死人後4男竄逃 警研判非單純車禍2019-05-09 23:43
獨／英國進口大麻種子 209兵工廠下士成藥頭2019-05-09 20:47
公公賄選判有罪 媳婦一審勝訴保住議員資格2019-05-09 19:36
官司下午宣判！柯營沙盤推演 投票延長影響年輕人投票2019-05-10 11:04
丁守中選舉無效敗訴 王鴻薇兩字回應2019-05-10 15:57
嘉市警局網眼追追追 民眾提供嫌犯線索拿獎金2019-05-09 18:10
屏檢偵辦鄉公所工程弊案 兩鄉長20萬交保2019-05-09 18:09
選舉無效訴訟今將宣判 丁守中親自出庭聽判2019-05-10 11:20
服務區鐵板麵挨批天價290元 高公局清查：絕非事實2019-05-09 17:43
人夫偷吃嫩他一輪的小三 老婆查行車記錄器洩姦情2019-05-10 12:11
甜美正妹挑戰24小時機車環島 網友：帶我去2019-05-10 14:23
他嘆「台灣58％的人拿不出10萬應急」 網哭：連1萬都沒有2019-05-10 16:07
他贈吳寶春麵包讚媽媽警察 媽警讚：隔天早餐準備好了2019-05-10 14:40
救護車逆向釀2車擦撞 法官相挺判無罪確定2019-05-09 22:19
恐嚇高市綠議員為「假帳號」 檢警要追電郵信箱2019-05-09 17:28
債務糾紛 槍毒男強擄女老師2019-05-10 00:28
永靖派出所前槍聲大作 毒嫌休旅車被偵防車前後包夾2019-05-10 14:34
丁守中敗訴 國民黨市黨部：選舉史上悲哀2019-05-10 15:22
妻搭小黃被撞拋摔 丈夫悲慟 「我的老婆就這樣沒了…」2019-05-10 00:40
屁孩組集團網路賣車 洗劫買家還搶走BMW2019-05-10 12:16
自稱「鴻海員工」騙財純情女 他辯：男生愛面子2019-05-10 09:31
留言