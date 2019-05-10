影／高雄路竹螺絲工廠火警 黑煙竄天

2019-05-10 17:03 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



高雄市消防局今下午4時05分獲報，路竹區復興路一處螺絲工廠驚傳火警，隨即派遣轄區鳳祥、路竹、岡山、永安、阿蓮、茄萣分隊，及特搜中隊前往灌救，詳細起火原因有待進一步釐清。

火警現場黑煙竄天，連距工廠3.5公里遠的岡山農工周邊道路，都能看到濃煙，沿線道路視線不佳，交通稍壅塞。