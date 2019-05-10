離家出走6年被通緝不自知 男子補辦身分證才被逮

2019-05-10 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名楊姓男子6年前負氣離家，和家人完全斷了聯繫，家人擔心其安危而到派出所報失蹤協尋，而男子失聯期間曾涉案，卻因未開庭而成通緝犯，近日楊男因遺失身分證，必須先撤銷失蹤協尋才能重辦身分證，沒想到到派出所被勤區員警一眼認出，逮捕歸案。

該名楊姓男子多年前和家人吵架，離家不願和家人聯繫，期間家人102年6月至派出所報失蹤協尋，期望能盡快找到楊男。沒想到失聯6年多，楊男近日因身分證遺失，到戶政事務所要補辦身分證，電腦系統顯示其為失蹤協尋狀態中，楊男才知道自己被家人報失蹤，必須先行至派出所撤銷失蹤協尋，才能重新申辦身分證。

因此，楊男重新和家人聯繫，昨日上午9點左右，在哥哥陪同下到廣興派出所撤銷失蹤協尋，員警協助辦理撤銷程序時，恰巧資深鄭姓員警結束巡邏勤務返回派出所，一見到楊男覺得眼熟，回想後認出楊男，就是勤區內在106年因偽造文書、毒品罪案未到案而遭發布通緝的通緝犯，並當場叫出楊男全名，楊男抬頭看著該名警察，還一臉疑惑「怎麼知道我名字」。

原來，楊男在102年離家後，一直隻身在外生活，而法院司法文書都是寄到家中，家人也無法聯絡上他，無法告知他要前往報到開庭，所以根本不知道自己在106年已經被發布通緝中，沒想到因為要重辦身分證，而讓通緝身分曝光遭到逮捕。