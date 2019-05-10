桃警局長母親節送女警志工康乃馨 平鎮分局加碼送禮盒

2019-05-10 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



一年一度的母親節即將到來，為了讓辛苦的母親們感受到溫暖，平鎮警分局及分局婦女志工中隊，提前慰勞女警及協勤的婦女志工。分局長黃炳訓感謝她們平日辛勞和付出，貼心贈送良米禮盒，還代轉警察局長陳國進贈送的康乃馨，女警及婦女志工收到禮盒、鮮花和分局長朋友般賀節祝福備感溫馨。

黃炳訓和婦女志工、女警在會議室合照時，還讓出「分局長」位子，讓志工坐在分局長會議座位，自己和副分局長站在座位後面合照「陪襯」，讓節日和賀節活動更有媽媽味。

平鎮警分局分局長副分局長陳怡誠表示，為了讓媽媽們提前渡過屬於自己的節日，平鎮警分局特別貼心的為分局內的女同仁及婦女志工準備康乃馨鮮花及良米禮盒，分局長黃炳訓率領分局幹部一一親手送上和祝福，也轉達警局長陳國進祝福之意，大家覺得既體貼、溫馨。

部分年輕的女警雖未婚，但是想到自己的母親當年懷胎10月，含辛茹苦扶養子女長大成人，頓時也能感受到母愛的偉大，今天收到康乃馨鮮花及良米禮盒，難掩喜悅之情，還有人手機和分局長合照美拍，上傳臉書分享。