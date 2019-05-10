投資失利「被債務逼得喘不過氣」 妙齡女欲跳海輕生

2019-05-10 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名24歲嚴姓女子，因投資失利積欠鉅款無力償還，被債務壓到喘不過氣，昨日下午傳訊給丈夫表示想要輕生，丈夫急忙報警，所幸大園警方利用手機定位系統，在竹圍漁港找到失意的嚴女，經一番勸說之下，讓她打消尋短的念頭。

大園分局竹圍派出所9日下午接獲嚴女丈夫報案，稱嚴女傳訊息說想要輕生，且回撥電話均無人接聽，希望警方幫忙尋人。警員蔡欣樺、王貞茹獲報後利用手機定位系統，查出嚴女最後的發話位置在竹圍漁港內，便立即前去展開地毯式搜索，果然在竹圍漁港南堤附近發現神情憔悴的嚴女，員警見狀趕緊上前關心。

嚴女面對員警的溫馨關懷，再也無法壓抑心中的情緒，頓時潸然淚下，向員警表示，她與丈夫因投資失利欠下鉅款，想要籌措資金清償債務卻求助無門，四處吃閉門羹，夫妻倆每天都被債務逼得喘不過氣，也經常為此發生爭吵，讓她覺得壓力很大、活得很痛苦，才想要跳海一走了之。

嚴女丈夫隨後趕到派出所，他抱著妻子心疼地說「有困難我們一起面對，不要這麼傻」兩人相擁而泣，嚴女最後在眾人的勸說之下重新振作起來，並感謝熱心的員警將她從鬼門關前尋回，讓她有繼續活下去的勇氣。

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