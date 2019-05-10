影／最美麗的風景！雨夜眾人撐傘揮舞手機燈護受傷騎士

2019-05-10 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃瑞典 ╱即時報導



新竹縣竹北市光明六路與莊敬三路口昨晚7點半發生轎車與機車碰撞事故，騎機車的女子受傷倒地，當時雨勢滂沱，路過的民眾見狀有的撐傘幫傷者擋雨，有的紛紛打開手機燈光揮舞，警示往來車輛避免2次事故，這一幕讓許多人暖心感動！

張姓目擊者說，他從竹北市要回到新竹市的途中，在竹北市光明六路與莊敬三路口遇見車禍，一名機車騎士被撞後，頭上流著鮮血，躺在地上。

「台灣最美的真的是人，大家不畏雨勢，撐雨傘的，讓人感動的還有開手機燈的，提醒路人擔心第二次撞上。」

他說，當時下班車潮再加上雨勢跟視線不良，如果沒有這些人，汽車駕駛真的會沒有注意到躺在路上的傷者，很容易引發2次車禍，「感謝善心的你們，台灣有你們無私的付出變得更美好！」。

這群暖心的路人，還包括新竹市第2警分局文華派出所的女警鄭楷臻、邱韻如，她們昨天休假正要去慶生，剛好看到這起車禍，立即發揮同理心跟正義，主動下車協助，分局長得知也立即給予敘獎嘉勉。

竹北警分局員警到場後，立刻在現場維持交通，並通知救護車到場協助傷患，警方指出，初步研判應是自小客車因天雨視線不佳，未注意號誌，闖紅燈撞倒機車，還好雙方車速都不快，機車騎士送醫後也沒有生命危險。