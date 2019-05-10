市定古蹟護國禪寺起火 7分鐘撲滅幸無傷亡

2019-05-10 14:32 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



台北市具有百年歷史的市定古蹟臨濟護國禪寺，今中午西側地下室禪房起火燃燒，北市消防局派出人車馳援，抵達時已無火煙，現場無疏散人員，7分鐘內迅速撲滅火勢，詳細起火原因尚待調查。