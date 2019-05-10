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市定古蹟護國禪寺起火 7分鐘撲滅幸無傷亡

2019-05-10 14:32聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

北市具有百年歷史的市定古蹟臨濟護國禪寺，今中午西側地下室禪房起火燃燒，北市消防局派出人車馳援，抵達時已無火煙，現場無疏散人員，7分鐘內迅速撲滅火勢，詳細起火原因尚待調查。

北市消防指出，今中午12點45分。圓山捷運站旁的護國禪寺西側地下室禪房起火，立刻派出消防車18輛、救護車3輛、人員60人前往救火，12時52分撲滅火勢，初步了解，禪房內部雜物燃燒，燃燒面積約6平方公尺，估計無財損，也無人員受傷，詳細起火原因尚待火調科調查。

護國禪寺今起火，幸好無人員傷亡。記者蕭雅娟／翻攝
護國禪寺今起火，幸好無人員傷亡。記者蕭雅娟／翻攝
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