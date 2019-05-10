壓嬰案祭出懲處 5連鎖托嬰中心都遭罰

2019-05-10 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



針對日前內湖區私立連鎖系列的托嬰中心爆發嬰兒死亡事件，台北市社會局稍早發布新聞稿指出，經過綜合研判，對5家連鎖托嬰中心做出裁處，其中信義區托嬰中心裁罰10萬元、南港托區嬰中心裁罰6萬元，另外3間有照顧不周行為，社會局祭出行政指導，要求托育人員進行相關嬰幼兒照顧課程16到32小時。

社會局指，近日已完成檢視該系列托嬰機構的監視錄影畫面，徹查平日托育人員照顧管理情形，並對相關工作人員進行訪查；5月7日邀集專家學者召開會議，從監視錄影畫面及相關人員陳述來綜合研判。

私立連鎖系列中，信義區托嬰中心的周姓托育人員，因徒手拉幼兒腿拖行及用圍兜蓋住幼兒雙眼強行餵奶，經會議討論後決議，已違反兒童及少年福利與權益保障法第49條，社會局祭出裁罰14萬元，並依法公布姓名，且托嬰中心因督導不周，併同裁處10萬元。另，南港區托嬰中心因機構督導不周，半年內發生兩起照顧不當事件，社會局裁罰機構6萬元。

另外，社會局發現連鎖托嬰中心其他3間，有照顧不周但未達兒少權法第49條之情事，故社會局祭出行政指導，要求機構內托育人員進行相關嬰幼兒照顧課程16到32小時，提升其托育品質。

最後，社會局針對新聞事件中該私立連鎖托嬰中心要求負責人7日內提出具體改善計畫及提升內部托育人員照顧品質，且社會局將組成專業團隊進行全系列的專案輔導，若有轉托需求，社會局將媒合相關托育資源協助家長。