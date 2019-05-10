家旁火災疑消防局未疏散 桃議員舌戰局長嗆「辭職」

2019-05-10 14:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園市八德區桃德路一處民宅前晚因家中烘碗機起火釀災，消防局獲報派7車、18人到場搶救撲滅，市議員劉茂群住處就在附近，今天議會總質詢秀出多張照片，質疑消防局派太多車輛阻礙交通，且未疏散周邊圍觀民眾，批消防局未照SOP走「不及格」，局長謝呂泉反駁，強調比議員更重視人命，該案評估以疏散起火戶為先，劉不滿局長回應，表示自己人就在現場，沒看到警消疏散，並嗆說若有照片佐證，「局長你要辭職嗎？」

消防局長謝呂泉應答，「我辭職可以啊，沒有關係」，但重申希望議員尊重消防專業，必要時會疏散，「該疏散會疏散」，該起救災案件的起火戶早就已經疏散，所以消防人員才能進去救火；消防局也強調當晚指揮官評估現場並無可燃性氣體洩漏燃燒情形，故將管制警戒範圍侷限於起火戶後陽臺鐵門處，並無大規模疏散之必要，避免造成民眾恐慌。

該起火災案件發生在5月8日19點34分，消防局接獲民眾報案於八德區桃德路一處民宅因家中烘碗機起火冒煙，派遣轄區大湳分隊及鄰近大林及茄苳分隊出動各式消防車7輛、救護車1輛、消防人員18人搶救，屋內住戶疏散後，消防員出水搶救迅速撲滅。

劉茂群今在議會質詢此案，表示火災就發生在她家附近，當天就出來查看，特別觀察警消人員處理流程與情形，肯定打火弟兄辛勞，但她發現，消防車輛多，應該適度讓出交通行車權利，並說消防人員應該要驅離違規民眾，「打火視同作戰」，一旦發生爆炸，就是人命關天。

謝呂泉說，調度要看現場狀況，因為獲報到場救災之前，不知道火勢大小，所以會先請鄰近分隊支援，強調人命安全為第一，一定會先確認屋內人員有無疏散，119執勤人員接獲報案後也有撥電話再次確認報案人及家人是否疏散，以利入內救災，再評估周圍是有疏散需求。