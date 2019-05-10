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老父雨中尋子回家過母親節迷路 警牽「線」助團圓

2019-05-10 12:43聯合報 記者游明煌╱即時報導

新北市一名60多歲譚姓緬甸籍男子，因在基隆讀書的兒子許久未和家人聯絡，打手機也接不通，日前特地從中和搭乘火車到基隆，因不熟悉路況且中文表達不流利迷路了，他冒雨走到信六路所報案請求警方幫忙。員警居中牽線，不斷撥打手機聯絡到他兒子，他兒子得知母親寫了一封親筆信也很感動，父子終於通上電話，兒子表示周日母親節一定回家過節。

基隆市警察局第二分局信六路派出所前日晚間6點多，當時下著大雨，一名60多歲緬甸籍男子到派出所報案請求協助，他說因母親節將至，希望警方協助尋找他兒子返家過節。

警員林杞強耐心聆聽得知，譚男的兒子在基隆讀書，他特地從新北市中和區搭乘火車到基隆，因不熟悉路況且中文表達不流利，反而迷了路，好不容易才冒雨走到信六路所報案請警方幫忙。

譚男表示，兒子已經很久沒有回家，也沒跟家人聯絡，手機也打不通，可能課業很忙，他非常擔心兒子的狀況，母親節將至，特地帶了1封妻子親筆寫的信要交給兒子，希望兒子能返家。

副所長邱致崴說，經警方鍥而不捨輾轉與譚姓學生取得聯繫，員警在手機中告知，「你父親冒雨來基隆找你，還帶你媽媽寫給你的信，要記得回家過母親節」，員警再把電話交給譚姓男子，父子終於在電話中重逢。譚姓學生生表示，課業、社團比較忙，但母親節將返家過節，請家人不用擔心。譚男和兒子聯絡上之後很高興，林杞強再開車送他去基隆火車站搭車返家。

警員林杞強耐心聆聽得知，譚男的兒子在基隆讀書，幫忙找到人。圖／警方提供
警員林杞強耐心聆聽得知，譚男的兒子在基隆讀書，幫忙找到人。圖／警方提供
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新北市一名60多歲譚姓緬甸籍男子，因在基隆讀書的兒子許久未和家人聯絡，打手機也接...
新北市一名60多歲譚姓緬甸籍男子，因在基隆讀書的兒子許久未和家人聯絡，打手機也接不通，日前特地從中和搭乘火車到基隆找兒子。圖／警方提供
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基隆母親節
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