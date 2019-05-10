老父雨中尋子回家過母親節迷路 警牽「線」助團圓

2019-05-10 12:43 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



新北市一名60多歲譚姓緬甸籍男子，因在基隆讀書的兒子許久未和家人聯絡，打手機也接不通，日前特地從中和搭乘火車到基隆，因不熟悉路況且中文表達不流利迷路了，他冒雨走到信六路所報案請求警方幫忙。員警居中牽線，不斷撥打手機聯絡到他兒子，他兒子得知母親寫了一封親筆信也很感動，父子終於通上電話，兒子表示周日母親節一定回家過節。

基隆市警察局第二分局信六路派出所前日晚間6點多，當時下著大雨，一名60多歲緬甸籍男子到派出所報案請求協助，他說因母親節將至，希望警方協助尋找他兒子返家過節。

警員林杞強耐心聆聽得知，譚男的兒子在基隆讀書，他特地從新北市中和區搭乘火車到基隆，因不熟悉路況且中文表達不流利，反而迷了路，好不容易才冒雨走到信六路所報案請警方幫忙。

譚男表示，兒子已經很久沒有回家，也沒跟家人聯絡，手機也打不通，可能課業很忙，他非常擔心兒子的狀況，母親節將至，特地帶了1封妻子親筆寫的信要交給兒子，希望兒子能返家。