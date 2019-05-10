正妹女警烙英文 菲籍女看護一小時找回重要證件

2019-05-10 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市一名菲律賓籍女看護來台不久，休假訪友時不慎遺失居留證與郵局提款卡等重要證件，熱心人士送至阿蓮分駐所。警方說，處理員警知道失主會著急不已，分頭連絡居留證地址警局與郵局客服人員，不久後接獲失主「瑞妮」致電詢問，對方只能說英文，所幸所內女警外語能力佳，不到一小時助失主找回重要證件。

湖內警分局指出，阿蓮分駐所警員曾靖芳、李宛霖日前在所內值班，一位中年男子在馬路上拾獲一疊證件，冒雨送來分駐所協尋失主。曾、李兩人詳看證件，發現手中遺失物包含外籍人士居留證、郵局VISA提款卡與健保卡等重要證件，失主名為「瑞妮」，是位來自菲律賓的女看護。

曾敬芳說，居留證等證件十分重要，當天下午2點多受理，心想失主一定很緊張，立即會同另名同仁分頭聯繫居留地派出所與郵局人員，不久後接獲「瑞妮」來電，對方用英文溝通，明顯感受她的焦急與不安，立即指引她到分駐所領回失物。