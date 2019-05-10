「官場現形」另類民調高 台南警長感謝基層相挺

2019-05-10 10:01 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



臉書社群「靠北警察」新近推出「官場現形」，邀基層員警來幫長官打分數，令高階警官戰戰兢兢。六都之中，台南市警局長黃宗仁率先上榜接受考驗，迄今累計75票當中有56票，超過七成票數獲得滿分5分，民調高，向來力挺基層的他，這次也感謝基層的相挺。

中央警官學校行政警察學系45期畢業，中央警察大學犯罪防治研究所博士的黃宗仁，曾任警政署副署長，2016年7月到任迄今。在這次另類民調當中， 截至目前為止，累計滿分5分有56票、4分有8票、2分有2票、1分則有9票。

員警說，局長明白告訴同仁不吃案、不作假。也有員警說，他覺得「警心計畫」是局長任內最體貼的政策，鼓勵同仁透過小小的心意，協助頓失依靠的警眷，不管認識不認識，這都是發揮同袍愛的最好時候。員警指出，講話其實可以再慢一點，但腦筋真的很清楚也直白，改善了不少台南警界的官僚文化，不套關係凡事按步來，這點很令人欽佩。

黃上任後，包括廢除警察節各項比賽，讓警察獲得充分休息；加保乘客險，保護同車員警；減少油料開支及同仁路途往返，改以視訊會議；改善特勤全面不停休，以現有人力做維安。他更親自參與員警及眷屬公祭，發動專案募款上百萬，幫助過世員警家屬度過難關。這些措施對基層員警有所助益。