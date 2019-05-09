影╱警分局巡守隊慶祝母親節 感恩告白橋段溫馨感人

2019-05-09 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



台南市永康警分局今天舉辦慶祝母親節感恩活動，分局長戴崇贒與守望相助中隊長羅詠騰感謝女姓與工作身兼母職者辛勞，在家庭與工作中無私付出，羅詠騰談及母親對自己的照顧與教導，淚灑舞台。還有陳姓警員趁機上台公開「感謝同事女警陪伴」，還說了段感性的話表達愛慕之意，為現場活動帶來甜蜜溫馨與熱情歡樂氣氛。

羅詠騰還向母親行跪拜扣首禮，並親送康乃馨花束及清唱「我的媽媽」獻給母親，表達最大敬意，感謝媽媽從小栽培、嚴厲教導，抱持著最大感恩。

活動還安排分局長、中隊長、副中隊長李宗展、陳正國及分局幹部，向出席女性與巡守隊員逐一贈送康乃馨、蛋糕及咖啡，參加的男性分隊長也上台領取，希望他們將這份心意，帶回去轉發給其他女性隊員。

活動臨時意外插曲，陳姓警員無預警準備一束玫瑰花束，趁女警在台上接受康乃馨後，自告奮勇上台向女警公開表達愛慕，講了一段「內心話」，女警雖尷尬未回答，還是收下花束。

「如果未來我有小孩的話」，他說，「我希望你可以是他母親，祝妳母親節快樂，也祝大家母親節快樂。」

主辦單位邀請分局女性員警員工與大灣、崑山、復興、勝利、龍潭、西勢、新樹、復國、復華等9隊巡守隊員及轄區威爾森、東橋幼兒園師生參加。