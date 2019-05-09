調查官怒撇沒受招待花酒 酒店董事長也澄清了

2019-05-09 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



臉書爆料公社今天短暫出現一篇指控調查局高市調處前鎮站楊姓主任經常不假外出看病，更透過該站朱姓副主任安排，今年2月長官帶隊接受劉姓業者招待高檔料理，吃完再到「凱薩帝苑」酒店沉迷溫柔鄉，還要酒店董事長到場、結帳打對折。但熟知此事的調查官強調，這起爆料根本是「內部鬥爭」。

高市調處長秦太龍被本報詢問，回應「目前只能確定楊主任從頭到尾沒參加，其他仍在調查中」，就不願多說。記者下午也向楊姓主任求證，楊表示「局裡有在處理了，我個人不能亂說話，不要把事情越弄越複雜，謝謝支持。」

遭指的「凱薩帝苑」酒店董事長楊益為出面澄清，他與劉姓業者、貼文所指的調查官員根本完全不認識，當天他也不在店裡，據他了解，當天疑為另名常董帶一桌環保業者客人去消費，不清楚有無調查官員在場及總共幾人。

楊益為痛批，爆料者沒經查證就亂指涉他，還將名片提供給媒體，拉他當墊底，甚至說是他爆料的，「我做人坦蕩蕩，不要黑白講」，不排除要告PO文爆料者捍衛清白。楊董澄清，店裡的事都交給總經理，他很少管也不常去，除非自己朋友前來才作陪，且店內沒有「帶出場」等服務。

至於一名熟知當天經過的調查人員說，確實有和劉姓業者吃飯，「只是工作上的應酬飯局」，劉或許10幾年前曾卡到案子，但目前內部沒有立案要辦劉。至於爆料所指吃飯後上酒店，「根本沒有續攤」，他也看過爆料照片，怒指都不是被爆料的當事人，被點名的基層調查官都沒去，長官的部分他則不清楚。