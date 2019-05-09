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女警身兼二職 是人民保母也是媽 母親節前夕有驚喜

2019-05-09 18:55聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市永和警分局長謝宗宏有感於母親節將至，分局女性員警既是人民保母，又身兼母職，相當辛勞，為對已身為人母的30位女性員警表達祝福與感謝，並對她們在職場上的努力付出，給予高度讚揚與肯定，今天親手藉由致送康乃馨及便利商店禮券代表感謝及祝福之意。

謝宗宏表示，現在女警執勤的工作內容與男警幾乎沒有差別，兼顧職場及家庭，辛勞程度實難言喻，分局將持續提升基層同仁福利，建構友善的辦公環境，讓女警也能盡力做好為民服務的工作，同時，也能兼顧家庭。

母親節將屆，新北市永和警分局長謝宗宏今天致送警局身兼二職的女警康乃馨及便利商店禮...
母親節將屆，新北市永和警分局長謝宗宏今天致送警局身兼二職的女警康乃馨及便利商店禮券代表感謝及祝福之意。圖／警方提供
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母親節將屆，新北市永和警分局長謝宗宏今天致送警局身兼二職的女警康乃馨及便利商店禮...
母親節將屆，新北市永和警分局長謝宗宏今天致送警局身兼二職的女警康乃馨及便利商店禮券代表感謝及祝福之意。圖／警方提供
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母親節將屆，新北市永和警分局長謝宗宏今天致送警局身兼二職的女警康乃馨及便利商店禮券代表感謝及祝福之意。圖／警方提供
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