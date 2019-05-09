影╱單親媽媽帶大 南警局長表揚模範母親一句話「催淚 」

2019-05-09 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



「希望媽媽能夠再跟我說一句話！」台南市警局長黃宗仁今天表揚警察模範媽媽，其中獲全國警察模範媽媽的88歲江游笑，育有10名子女，三子江振茂為現任鐵路警察局局長，次子江遠欽為臺北市政府警察局勤務中心主任及四女江碧霞服務台南市警局佳里分局，黃宗仁說，很羨慕這些同仁，因為媽媽都還健在，他也向所有警察媽媽們保證「一定給他尊嚴，最理性的勤務，最好的工作環境，儘量減少他的危險。」

黃宗仁說，自己從小就沒有父親，是媽媽照顧長大，每到母親節都很激動，很想告訴媽媽「妳知道我現在做很大嗎？」但沒辦法就是沒辦法。「媽媽能來看一下，你兒子現在是警察局長了。」

黃宗仁今天下午在市警局表揚警察模範媽媽，他說，母親非常重要，尤其是子女當警察的媽媽，比一般媽媽更辛苦，因警察上班是輪替，曝露在很多壓力和危險當中，警察的媽媽壓力也更大更艱苦，不要說生活還有精神，常常很多人罵警察，警察的媽媽一定很不服氣。不只今天表揚的媽媽，很多同仁的媽媽也很偉大，無法逐一表揚，但他向警察媽媽說，「保證一定給他尊嚴，最理性的勤務，最好的工作環境，儘量減少他的危險。」

黃宗仁說，還有一些警察同仁本身是媽媽，也是非常的偉大，同仁要相互體諒，台灣是母性國家，沒有媽媽就沒有後代，警察媽媽除了兼負治安還要負起媽媽的責任，這是非常的偉大。他要向台南市警察的媽媽，還有同仁當媽媽的，說一聲母親節快樂，也希望所有同仁今年母親節一定要向媽媽說母親節快樂。

台南市警局今天下午表揚8位模範母親，有佳里警分局副分局長許文瑞的母親許黃秀玉（83歲），第二分局副分局長施衣峯的母親施王照枝（82歲），玉井警分局退休巡佐向萬成太太買美年（52歲)，兒子向翊銘高中畢業後，在媽媽鼓勵下，毅然放棄國立大學從事警職，目前服務於玉井警分局。