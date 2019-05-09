皮夾遭竊警尋回 男大生親手寫信、做紅豆餅道感謝

2019-05-09 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市蕭姓男大生到一中商圈訪友，皮夾卻放在機車置物箱遭竊，原不抱希望到派出所報案，沒想到警察高效率8小時內尋獲，讓蕭男又驚又喜，特別寫感謝信，「這是我第一次報案、首次做筆錄，你們的溫暖讓我安心」，還親自做紅豆餅點心與員警分享。

台中著名的一中商圈是逛街聖地，蕭姓男大生前天清晨騎機車到一中訪友，貪圖方便將裝有重要證件及生活費的皮夾放在機車前置物箱，返回騎機車才發現皮夾不冀而飛，趕緊到育才派出所報案。

警方鎖定遭竊的北區一中街、育才街口加強巡邏，前天上午10點左右發現一名男子行徑可疑，經查是遭竊盜通緝的趙男，並在趙身上發現蕭姓男大生遺失的皮夾與證件，但現金已全數花盡。

警方聯繫蕭姓男大生，「你的皮夾找到瞜！」電話那頭的蕭大呼，「真的假的？」並直言，原本對遺失皮夾不抱任何期待，沒想到警察這麼有效率，8小時內尋獲，雖然現金不見，但重要的證件都還在，他不必為了補辦證件疲於奔命。

蕭姓男大生為感謝警察的辛勞，親手寫了一封感謝信，內文寫著「非常感謝你們用心與幫忙，我感到十分安心和溫暖，雖然這是你們的工作，但你們也很有效率、有責任的完成。」、「警察的工作忙碌我雖然沒有經歷過，但你們的勇敢與（漏字，付）出不會比別人少」。