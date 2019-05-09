影／改騎腳踏車非為巡邏 原來是暖警助婦返家

2019-05-09 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



「要遇到這款人很少了！」台南市警三分局安順派出所前晚受理民眾報案，一位婦人因天色昏暗，找不到回家的路，在雨中牽著腳踏車在路口徘徊，所長莊世雄、警員趙士賢到場協助，婦人擔心腳踏車無人看顧，堅持自己騎車返家，趙自告奮勇騎腳踏車，婦人則搭警車，在車上不斷致謝，對年輕員警讚不絕口，還想幫他作媒呢。

警方指出，73歲蘇姓婦人因天色昏暗，頓失方向感，也未記住家中地址，僅熟記住家附近建築，警方利用Ｍ-Police人臉辨識功能，也無法確認其身分，最後透過婦人及女兒姓名多方比對，才確認婦人身分及住址。

然而，婦人擔心腳踏車無人看顧，堅持自己騎車返家，趙自告奮勇騎腳踏車，婦人則搭警車，踏上返家之路；趙在雨中賣力騎著腳踏車，莊則載著婦人返回「記憶中」的道路，蘇婦在車內望著趙在雨中騎車的背影，再三表達感謝，直呼「要遇到這款人很少了。」