影／改騎腳踏車非為巡邏 原來是暖警助婦返家
「要遇到這款人很少了！」台南市警三分局安順派出所前晚受理民眾報案，一位婦人因天色昏暗，找不到回家的路，在雨中牽著腳踏車在路口徘徊，所長莊世雄、警員趙士賢到場協助，婦人擔心腳踏車無人看顧，堅持自己騎車返家，趙自告奮勇騎腳踏車，婦人則搭警車，在車上不斷致謝，對年輕員警讚不絕口，還想幫他作媒呢。
警方指出，73歲蘇姓婦人因天色昏暗，頓失方向感，也未記住家中地址，僅熟記住家附近建築，警方利用Ｍ-Police人臉辨識功能，也無法確認其身分，最後透過婦人及女兒姓名多方比對，才確認婦人身分及住址。
然而，婦人擔心腳踏車無人看顧，堅持自己騎車返家，趙自告奮勇騎腳踏車，婦人則搭警車，踏上返家之路；趙在雨中賣力騎著腳踏車，莊則載著婦人返回「記憶中」的道路，蘇婦在車內望著趙在雨中騎車的背影，再三表達感謝，直呼「要遇到這款人很少了。」
第三分局呼籲，家中若有年邁或失智的長輩，應多加留意長者的動態，避免迷途走失，若需獨自出門或散步，務必要有人陪伴或留聯絡方式。另確診為失智患者的長輩，可免費申辦愛心手鍊，也可向市警局或分局偵查隊申請指紋捺印建檔服務，以利走失時可以立即聯繫家屬，避免發生危險。
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