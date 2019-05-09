除蟲不慎導致有機磷中毒 男子拿藥瓶求助獲救
民眾噴灑藥劑要注意自身安全！高雄市杉林區溫姓男子在住家噴灑驅蟲藥，意外吸入大量藥劑導致噁心、眼淚流不停，一度呼吸困難，所幸溫男帶著藥瓶前往杉林消防分隊求助，救護員發現藥劑成分包含「有機磷」，及時送往市區醫院施打解毒劑救回一命。
杉林消防分隊指出，56歲温姓男子上月底到消防隊求助，求助時身體十分不舒服，出現頭暈、噁心，還有盜汗、口鼻分泌物變多等跡象。溫男說，在家噴灑藥劑，因風向改變，位處下風處不慎吸入藥劑，原本不以為意， 3個小時後開始頭暈、噁心，懷疑自己農藥中毒，帶著藥瓶尋求協助。
消防隊人員聽完溫男描述，從他攜帶的藥劑成分內發現「有機磷」，立即將温男送至具有24小時毒物中毒處置能力的高雄榮總救治；溫男到院時病情變嚴重，流眼淚、口鼻分泌物不斷流出，而且突然不能呼吸，院方人員施打「有機磷」解毒劑進行急救。
本月7日，溫男病癒後前往杉林消防分隊向協助人員表達謝意。杉林消防分隊呼籲，人體攝入「有機磷」後，會出現冒汗、流眼淚、呼吸道分泌物增多，以及腹瀉、排尿增多等症狀。温姓男子是透過「吸入」方式接觸到毒物，數小時後出現症狀，幸好温男攜帶藥瓶救助，救護人員可以快速判斷為有機磷藥物中毒，轉送適當醫療院所施打解毒劑。
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