親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

NBA／杜蘭特三節傷退 勇士仍5分險勝火箭聽牌

影／民進黨議員砲火猛烈 韓國瑜起身答詢議員走光

除蟲不慎導致有機磷中毒 男子拿藥瓶求助獲救

2019-05-09 13:05聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

溫姓男子（左二）病癒後前往杉林消防分隊表達謝意。記者徐白櫻／翻攝
溫姓男子（左二）病癒後前往杉林消防分隊表達謝意。記者徐白櫻／翻攝
分享
民眾噴灑藥劑要注意自身安全！高雄市杉林區溫姓男子在住家噴灑驅蟲藥，意外吸入大量藥劑導致噁心、眼淚流不停，一度呼吸困難，所幸溫男帶著藥瓶前往杉林消防分隊求助，救護員發現藥劑成分包含「有機磷」，及時送往市區醫院施打解毒劑救回一命。

杉林消防分隊指出，56歲温姓男子上月底到消防隊求助，求助時身體十分不舒服，出現頭暈、噁心，還有盜汗、口鼻分泌物變多等跡象。溫男說，在家噴灑藥劑，因風向改變，位處下風處不慎吸入藥劑，原本不以為意， 3個小時後開始頭暈、噁心，懷疑自己農藥中毒，帶著藥瓶尋求協助。

消防隊人員聽完溫男描述，從他攜帶的藥劑成分內發現「有機磷」，立即將温男送至具有24小時毒物中毒處置能力的高雄榮總救治；溫男到院時病情變嚴重，流眼淚、口鼻分泌物不斷流出，而且突然不能呼吸，院方人員施打「有機磷」解毒劑進行急救。

本月7日，溫男病癒後前往杉林消防分隊向協助人員表達謝意。杉林消防分隊呼籲，人體攝入「有機磷」後，會出現冒汗、流眼淚、呼吸道分泌物增多，以及腹瀉、排尿增多等症狀。温姓男子是透過「吸入」方式接觸到毒物，數小時後出現症狀，幸好温男攜帶藥瓶救助，救護人員可以快速判斷為有機磷藥物中毒，轉送適當醫療院所施打解毒劑。

溫姓男子在住家噴灑驅蟲藥，不慎吸入藥劑導致中毒。記者徐白櫻／翻攝
溫姓男子在住家噴灑驅蟲藥，不慎吸入藥劑導致中毒。記者徐白櫻／翻攝
分享

中毒榮總高雄市
❤.母親節快樂.❤ 家樂福仟元禮券等你領 帶媽媽血拚去

相關新聞

影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了

2019-05-09 12:35

影／改騎腳踏車非為巡邏 原來是暖警助婦返家

2019-05-09 13:26

台64線觀音山隧道貨櫃車車頭起火 已撲滅

2019-05-09 12:33

影／大叔轉彎神技術 別人愛車A下去當沒事開走

2019-05-09 12:21

台64線觀音山隧道火燒車 東向全線封閉大塞車

2019-05-09 11:43

北市一男無意識躺在陽台送醫不治 死因待查

2019-05-09 11:43

豬血糕名店打工 女工讀生遭飲料封膜機斷指

2019-05-09 11:07

斗六工廠疑似熔爐破裂 上千度玻璃熔漿溢出

2019-05-09 11:00

影／少女與2男友喝酒不回家 父憤而燒了他們機車

2019-05-09 10:52

台中后里廢輪胎廠大火延燒40小時 今晨撲滅

2019-05-09 09:41

后里廢棄輪胎廠火警 悶燒30多小時撲滅

2019-05-09 09:31

求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品

2019-05-09 09:21

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

這頓晚餐融化自閉兒的心！提筆寫姓名 暖警送他返家

2019-05-09 08:22

六旬男登合歡東峰尋杜鵑 疑高山症發作喪命

2019-05-09 07:49

機械車位鋼板掉落 工人夾縫求生

2019-05-09 00:44

好奇新槍…30年資深警走火傷己

2019-05-09 00:41

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

關進看守所也要過母親節 收容人自製卡片老母落淚

2019-05-08 20:21

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

大陸智能手表投資騙局 家庭主婦遭吸金2千萬

2019-05-08 17:00

分局長發500朵康乃馨+巧克力 讓基層過節「安太座」

2019-05-08 16:58

影／單親警爸收到子女母親節快樂祝福 子女激動落淚

2019-05-08 16:48

影／足感心！老婦人雨中迷路 暖警騎老婦人騎腳車回家

2019-05-08 16:46

有陌生人狂按我家門鈴！原是迷途精障男找不到家

2019-05-08 16:46

影／賊專挑小貨車 送貨不鎖車門 板警鷹眼破案

2019-05-08 16:41

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

「運鈔車」國道翻覆錢掉滿地 可惜是金紙

2019-05-08 16:23

9旬翁忘記妻與家 老伴原地等1小時報警終重逢

2019-05-08 15:22

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

后里廢輪胎廠至少4次大火 盧秀燕：不會讓它復工

2019-05-08 14:29

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

父母生病偷三太子神像過運 廟方原諒檢方不起訴

2019-05-08 14:00

台鐵內惟車站常冒煙 消防員：機房高溫水氣

2019-05-08 13:30

后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55

后里輪胎廠「火災慣犯」 盧秀燕怒：撤照勒令停業

2019-05-08 12:42

來台陸籍扒手兩人組 專門鎖定日旅客犯案被逮

2019-05-08 12:38
看更多

熱門文章

撂英文趕外籍客奪博愛座 婦人自豪：沒教都不會

2019-05-09 09:57

華南銀女襄理盜領客戶存款1億多 繳不出保金收押

2019-05-09 07:50

再傳警槍走火意外！台東資深警操新槍 不慎中彈送醫

2019-05-08 14:01

中壢KTV騎樓殺人案主嫌麥寮偷渡前被逮：我知道跑不掉

2019-05-09 09:17

「用腳走出人脈」 華南銀女資深理專盜客戶存款10年

2019-05-08 14:36

影／金錢豹女服務生搭小黃 車禍翻覆送醫不治

2019-05-09 08:45

記帳女A走李鵠餅店3千萬 借名負責人也要賠1千萬

2019-05-08 14:37

基本工資調成23.1K 他曝「每月開銷表」嘆根本活不了

2019-05-09 09:50

求愛不成竟擄人到汽車旅館！綁架男還身藏手槍、毒品

2019-05-09 09:21

高速公路充滿負能量 這點子讓駕駛又怕又笑

2019-05-09 09:00

財報隱匿重大資訊 板信銀行董座判刑3年6月

2019-05-08 14:31

頭份男童泳館溺水意外 家屬控安親班老師等人疏失

2019-05-08 16:36

屏東大學女大生墜樓亡 學校發公開信盼校園加強關懷

2019-05-08 21:52

父親性侵女兒25次 法官在判決書中怒批：獸行

2019-05-08 21:31

麥當勞也有門神？打烊的店裡透綠光 門口這尊嚇壞路人

2019-05-08 21:12

台南虐童案／小媽媽擔心被關 表姊曾提議「剁一剁」棄屍

2019-05-09 12:15

惡狼外公性侵9歲孫女 6年逞百次獸行判刑20年

2019-05-08 15:15

視而不見？非法濫捕魩仔就在眼前抓不到 海巡：抓1件了

2019-05-08 17:46

翁大銘父停棺豪宅42年 大房「擺一起」要付租金

2019-05-08 14:34

10年盜領破億 華南銀女襄理擠不出500萬被聲押

2019-05-08 18:56

華南銀女襄理侵吞客戶上億元 籌不出保金改聲押

2019-05-09 01:04

華銀女襄理盜1.5億 張秀米：我一個人幹的！

2019-05-09 10:17

執行署拍賣保時捷 底價5萬沒人要

2019-05-09 00:43

補教名師劉毅偽造特助簽名 偽造文書罪起訴

2019-05-08 19:44

漲著奶還要出門驗屍 「母親檢察官」很難為

2019-05-08 17:32

傳播妹遭性侵還在偵辨 她先被以加重強盜起訴

2019-05-09 10:32

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11

教授鼠鼠涉性侵今辦公室遭搜索？中警：偵辦中無搜索

2019-05-08 21:02

KTV伴唱女郎坐機車未戴安全帽 遭警攔下查獲安毒

2019-05-08 23:02

乾女兒說榮民遺產要送她 拉「性伴侶」見證

2019-05-09 11:44

影／男開車拒測還告警 法官挺警：攔查符合比例原則

2019-05-08 15:59

影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44

板信銀行董事長違反證交法 判刑3年半

2019-05-09 01:01

工作擺爛被踢爆！「早餐店殺手」吿店家誹謗 檢不起訴

2019-05-09 10:05

65歲婦台鐵五權站無故跳軌 檢驗後以自殺結案

2019-05-08 14:57

影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了

2019-05-09 12:35

周玉蔻爆新黨共諜案的料 誹謗無罪洩密不受理

2019-05-09 10:42

與人妻裸身同床判賠5萬元精神賠償 小鮮肉哀喊：我沒錢

2019-05-09 11:55

挽回不成摔爛手機、撕健保卡 男二度強行「分手砲」得逞

2019-05-09 12:00

大鵬灣賽車手飆速189撞死 家屬求償2千萬二審仍敗

2019-05-08 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top