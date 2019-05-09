急尋女友被認小偷男單手掛牆 網友痛批：根本鬧劇

2019-05-09 13:02 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



李男單手攀附牆邊。圖／民眾提供 分享 facebook 一名網友在臉書社團貼文指出，花蓮縣吉安鄉一名男子疑因半夜闖民宅行竊失風，逃到頂樓沒有退路哭鬧跳樓，警消人員到場勸阻並鋪設消防氣墊，男子一度單手懸在女兒牆邊宛如蜘蛛人，經警方了解原來男子因為跟女友吵架急著澄清才前往找人，網友痛批浪費社會資源、根本鬧劇。

據了解，27歲李姓男子今天凌晨3點多搭計程車前往吉安仁里十三街，沿防火巷爬上民宅欲找尋女友，攀爬聲響驚動住戶起床，見李男動作鬼鬼祟祟立即報警，李男見警消趕抵心慌逃向某戶3樓頂揚言跳下，消防員立即在路面鋪設氣墊，李男坐在女兒牆上與警方對峙，不斷說著「我不是小偷、不是小偷！」時間長達近半小時。

警消人員靠近勸阻時，李男突然情緒激動起身，雙腳懸空、只剩雙手攀附牆緣，不久後氣力放盡墜落氣墊，所幸僅腿部扭傷，由於他情緒不穩目前還在就醫觀察。李男家人透露，李男因跟女友吵架多日沒有入眠，精神不佳的他欲前往找女友澄清，但因不清楚女友確切住址，可能因此被誤認小偷。

警方表示，目前尚未有住戶提告侵入住宅，將待李男清醒後釐清事發過程，若有觸犯社維法再行究辦，網友回文批評李男「來亂的！」、「不用叫消防隊，葬儀社就在旁邊。」還有網友大嘆「警消人員辛苦了，附近居民也很可憐，這樣一定都被吵得不能睡了」。