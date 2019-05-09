影／金錢豹女服務生搭死亡計程車 夫：老婆就這樣沒了

2019-05-09 12:35 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市西區忠明南路、向上路今天凌晨4時許發生一起計程車撞轎車翻覆意外，計程車內的金錢豹女服務生送醫不治。記者林佩均／翻攝 分享 facebook 金錢豹劉姓女服務生今晨4時許下班搭乘計程車，沒想到路上遇到闖紅燈的黃男駕駛，計程車90度翻覆，後座乘客劉女送醫仍傷重不治，黃男等4人受傷送醫。劉女丈夫接獲噩耗，趕到第一交通分隊掩不住悲痛低述，「我的老婆…就這樣沒了」，隨後趕到醫院處理後事。

台中市警局第一交通分隊調查，監視器清楚拍下，計程車綠燈直行遭闖紅燈的黑色轎車撞擊，駕駛黑色轎車黃男(23歲)一開始辯稱，要從向上路右轉忠明南路，但看到監視器畫面後坦承「是我闖紅燈」。

警方通知死者劉女丈夫，今早6時許劉女丈夫馳抵，不敢置信妻子下班搭乘計程車返家，居然就此天人永隔，悲痛低語「我的老婆…就這樣沒了」，沒有與肇事者碰面，趕到醫院處理妻子後事。

這起死亡車禍發生在今晨4點7分，廖姓計程車司機(37歲)載劉姓女乘客(47歲)，行經忠明南路(北往南)往南屯路方向綠燈行駛，遭黃男駕駛從向上路(西往東)闖紅燈撞擊，撞擊力道大，計程車90度翻覆。

救護人員到場破壞車體，救出廖女無呼吸心跳，現場急救後送醫，仍宣告不治；黃男自述頭暈與車上乘客凃男(23歲)、李女(26歲)身體多處擦傷，廖姓計程車司機氣胸，4人均送醫治療。