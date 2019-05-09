影／大叔轉彎神技術 別人愛車A下去當沒事開走

2019-05-09 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市第三警分局上月初獲報，楊姓男子的轎車停在南區文林街旁，要去開車發現愛車車尾明顯遭到撞擊，便向警方報案，希望能找到肇事者，好向對方求償。警方獲報後調閱監視器，發現肇事的轎車右轉時，沒注意到轉彎的角度，直接擦撞楊的轎車車尾，但肇事轎車先停車後，隨即逃逸，警方通知黃到案時，黃辯稱「以為不嚴重，而且太晚了，所以沒報案」，全案警詢後今依違反道交條例送辦。

台中市第三警分局表示，全案發生在4月11日凌晨時分，黃姓男子（36歲）行經南區文林街時，碰撞楊姓男子的轎車，黃到案時辯稱，因自己轉彎角度沒有抓好，確實曾碰撞一輛停在路邊的轎車，當下以為並不嚴重，且當時已是凌晨12點多，覺得時間太晚，因此沒有報警處理，直接離開現場。

台中市第三警分局交通分隊警詢後，今依違反道路交通管理處罰條例函送台中市交通事件裁決處開罰。