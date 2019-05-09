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台64線觀音山隧道火燒車 東向全線封閉大塞車

2019-05-09 11:43聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

台64線快速道路八里路段觀音山隧道，今天上午11時許發生聯結車於隧道內不明原因起火，濃煙迅速於隧道內流竄，聯結車駕駛及時逃出並報警，現場車輛見隧道起火通通於隧道外停車等待火警排除。

目前台64線東向八里至觀音山交流道全線封閉中，請用路人提早改道。

觀音山隧道火燒車，造成台64線東向車流完全堵塞。記者巫鴻瑋／翻攝
觀音山隧道火燒車，造成台64線東向車流完全堵塞。記者巫鴻瑋／翻攝
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觀音山隧道火燒車，造成台64線東向車流完全堵塞。記者巫鴻瑋／翻攝
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