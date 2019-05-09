涼茶夾摻毒品入境 男跨境運毒難逃法眼

2019-05-09 11:51 中央社 台北9日電



一名陳姓男子日前受販毒集團指使出國前往馬來西亞運毒，經當地不詳男子交付摻有愷他命的12瓶罐裝飲料後，企圖以馬國知名涼茶名義攜帶入境交付接應曾男，遭埋伏警方逮捕。

台北市警察局刑事警察大隊偵查第七隊今天召開破案記者會，指日前偵辦緝毒專案，根據情資得知「運毒車手」陳男接受販毒集團指使，將前往馬來西亞進行跨國運毒走私。

根據調查了解，陳男抵達馬來西亞後便入住當地飯店，經由當地不詳男子交付他12瓶摻有第三級毒品愷他命的罐裝飲料，計畫偽裝成馬國知名涼茶，用魚目混珠方式夾帶返台。

市刑大隨即會同台北市警察局大安分局、文山第一分局、刑事局國際科、航空警察局和關務署台北關合作辦案。

警方依據情資，於5日中午12時50分許至桃園機場第一航廈展開跟監、埋伏，當陳男從馬國吉隆坡搭乘馬印航空公司航班抵台之際，立即予以鎖定，並趁他在桃機第一航廈外等待同夥接應之際，當場從他的行李箱內查獲夾藏於飲料罐的毒品、總毛重4328公克，及工作手機1支。

隨後再查獲開車前來接應的共犯曾男，全案依運毒罪嫌將兩人移送桃園地檢署偵辦。

市刑大呼籲，依「毒品危害防制條例」相關規定，製造、運輸、販賣第三級毒品者，處7年以上有期徒刑，得併科新台幣700萬元以下罰金；未遂犯罰之。請民眾勿以身試法。