后里廢棄輪胎廠火警 悶燒30多小時撲滅

2019-05-09 09:31 中央社 台中9日電



后里廢輸胎倉庫大火，居民都戴口罩。記者游振昇／攝影 分享 facebook 台中市后里區登嵙公司廢輪胎堆置廠發生火警，大量濃煙竄出，空氣中散逸刺鼻臭味。歷經30多小時火勢終撲滅，中市府也執行周界大氣戴奧辛採樣檢測，結果預計5月30日前出爐。

台中市消防局今天表示，7日下午1時18分接獲通報，登嵙股份有限公司在后里區設立廢輪胎堆置廠發生火警，派員趕往救援，火勢在當天下午3時控制；但廢棄輪胎多層堆置，仍有悶燒狀況，出動大型機具層層挖開滅火，進行餘燼處理，今天凌晨4時25分火勢熄滅。

火警後，后里地區空氣中散逸刺鼻臭味，刺鼻空氣甚至散逸致豐原區、西屯區。民眾戴起口罩隔絕異味，有人憂心廢輪胎燃燒後產生氣體，恐產生戴奧辛。

台中市環保局表示，含氯的化合物燃燒才會產生戴奧辛，輪胎主要成分是橡膠，因要耐磨，所以會加硫。一般輪胎製程不含氯，燃燒後主要會造成粒狀污染物、一氧化碳及二氧化硫濃度增加，理論上尚不會產生戴奧辛。

環保局指出，此次事件會有惡臭，主要是不完全燃燒造成；另外，含氯的橡膠是氯丁二烯橡膠（新平橡膠），一般用於膠管、迫緊電纜等，未用於輪胎。為降低民眾疑慮，環保局已執行周界大氣戴奧辛採樣檢測，檢測結果預計5月30日前出爐。