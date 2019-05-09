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這頓晚餐融化自閉兒的心！提筆寫姓名 暖警送他返家

2019-05-09 08:22聯合報 記者林佩均╱即時報導

罹患自閉症的台中市張男在人行道焦躁行走，警方詢問姓名、住所？但他一問三不知，也不開口說話，員警只好先買鴨肉便當和高麗菜湯讓張果腹，張感受到警方的善意，吃飽後拿著紙筆，一筆一畫寫下自己的姓名和出生年月日，警方順利聯繫上張男母親，結束這5小時的迷途記。

台中市警局豐原分局社口所警員邱政挺昨天表示，上週傍晚，他與警員陳加明巡邏，在神岡區承德路人行道上發現一名男子神情緊張、焦慮不安來回快速行走，上前詢問是否需要幫忙？男子卻慌張逃跑，追了約100公尺才停下。

警方將男子帶回派出所，詢問男子姓名、住家地址均不回答，員警無計可施，只好先買一份熱騰騰的鴨肉飯和高麗菜湯讓男子果腹，男子點頭致謝後低著頭默默吃完便當，隨後拿起一旁的紙筆開始書寫，一筆一畫寫下自己的名字。

邱員說，原來男子姓張(25歲)，家住在潭子區，雖然寫下姓名後依舊沒有說話，但眼神有與他交會，「可能是感受到警察的善意了吧」；晚間10時許，順利經聯繫上張母，原來張母已在潭子區的派出所準備報警協尋，所幸社口所員警先找到兒子。

張母解釋說，兒子罹患自閉症，平常喜歡看車水馬龍的景象，這天不知怎麼卻走遠了，讓她相當擔心，所幸有警方協助尋回兒子。

罹患自閉症的男子(紅外套者)在外迷途，所幸警方積極詢問並提供熱呼呼晚餐，張感受到...
罹患自閉症的男子(紅外套者)在外迷途，所幸警方積極詢問並提供熱呼呼晚餐，張感受到警方善意，提筆寫出姓名，順利聯繫上張母。記者林佩均／翻攝
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罹患自閉症的張男(中)在外迷途，所幸警方積極詢問並提供熱呼呼晚餐，張感受到警方善...
罹患自閉症的張男(中)在外迷途，所幸警方積極詢問並提供熱呼呼晚餐，張感受到警方善意，提筆寫出姓名，順利聯繫上張母(左)。記者林佩均／翻攝
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人行道自閉便當
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