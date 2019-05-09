六旬男登合歡東峰尋杜鵑 疑高山症發作喪命

2019-05-09 07:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



合歡山正值高山杜鵑盛放季節，宜蘭縣60歲朱姓男子昨赴合歡東峰賞花健行，疑因高山症發作休克，警消、神鷹山區搜救隊等獲報後馳援上山，但到場時，男子已失去呼吸心跳，經急救仍無效，到院後宣告死亡。

南投縣消防局表示，昨近中午12時許獲報有男子在合歡東峰步道上昏倒，當下即調派最近的仁愛分隊出動救護人車前往搶救，到場時，神鷹隊員已將男子運至松雪樓山莊，且有人施作CPR搶救，再由救護員接手施救且將其送往埔榮醫院。

神鷹山區搜救隊則表示，接獲消防勤指中心轉通報後，立刻集合隊部6名人員從清境出發，抵達後循合歡東峰步道找人，之後就在步道約600公尺處發現他，但已失去心跳，連同現場協助遊客一起將其抬下山，交由消防隊救護車送醫急救。

資深山友說，合歡東峰海拔高度達3400公尺，登山口就在松雪樓旁，除非雪季，不然攀登難度不高，因這段路上有較多杜鵑族群分佈，每年春季盛開時總吸引大批民眾健行賞花，但海拔高仍可能發生高山症，朱男很可能就是高山症發作。