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美中談判急轉直下祕辛 原來此事惹火川普

老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義市一名賣口香糖維生的老婦日前到金融機構存款，卻發現行員所算的金額與她事先算的金額短少1000多元，老婦急著與行員理論，行員無奈只能報警，嘉義市後湖派出所警員王義進及李國楊調閱監視器確認清點無誤，老婦仍難以接受揚言要告行員侵占，員警了解老婦因生活困苦，自掏腰包補齊餘額幫助度難關。

老婦人向警方表示其因未結婚，故無子女照顧，加上自己租屋在外，平日只能在市區靠著賣口香糖維生，而當日要將賣口香糖賺來的錢存入帳簿裡，事先計算好後請櫃台行員協助存款，但行員算出來的金額與老婦人事先算的金額不符，實際上短少了1000多元。

老婦急著找行員理論，行員向老婦人再三解釋，也調閱了櫃檯監視器確認其清點無誤，但老婦人就是無法接受存入金額短少的事實。警方於是先將老婦人帶回派出所，安撫她的情緒，並請她冷靜地想想剛剛存入存款前所算的金額是否有誤。

老婦人眼眶泛著淚向警方表示，該筆金額她再三確認過多次並無算錯，因為是要拿去繳房租的，如果沒有這筆錢，下個月可能就無家可住。因此為了不讓老婦人傷心難過，王義進及李國楊決定自掏腰包，將消失的1000多元直接拿給老婦人，助其度過繳不出房租的難關，事後老婦人非常感謝警方的熱心協助。

靠賣口香糖維生的老婦（中）日前因存款金額不符與金融機構行員理論，嘉義市後湖派出所...
靠賣口香糖維生的老婦（中）日前因存款金額不符與金融機構行員理論，嘉義市後湖派出所警員王義進及李國楊得知老婦經濟狀況後自掏腰包補其缺額。記者姜宜菁／翻攝
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