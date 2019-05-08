老婦存款金額不符 嘉市警自掏腰包助婦難關

2019-05-08 19:11 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



嘉義市一名賣口香糖維生的老婦日前到金融機構存款，卻發現行員所算的金額與她事先算的金額短少1000多元，老婦急著與行員理論，行員無奈只能報警，嘉義市後湖派出所警員王義進及李國楊調閱監視器確認清點無誤，老婦仍難以接受揚言要告行員侵占，員警了解老婦因生活困苦，自掏腰包補齊餘額幫助度難關。

老婦人向警方表示其因未結婚，故無子女照顧，加上自己租屋在外，平日只能在市區靠著賣口香糖維生，而當日要將賣口香糖賺來的錢存入帳簿裡，事先計算好後請櫃台行員協助存款，但行員算出來的金額與老婦人事先算的金額不符，實際上短少了1000多元。

老婦急著找行員理論，行員向老婦人再三解釋，也調閱了櫃檯監視器確認其清點無誤，但老婦人就是無法接受存入金額短少的事實。警方於是先將老婦人帶回派出所，安撫她的情緒，並請她冷靜地想想剛剛存入存款前所算的金額是否有誤。