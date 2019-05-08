影／0.5秒與死神擦身 男童把馬路當田徑場險被撞

2019-05-08 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市北區太原路去年9月才發生一件男童闖越道路，遭開車駕駛撞傷送醫的交通事故，今天又有陳姓網友在臉書發布一段影片，影片中一名男童沒有看道路左右有無來車，直接穿越道路，嚇壞當時行經該地的女車主，隨後男童有以田徑起跑動作，再度要穿越道路，但對向恰巧有一輛白色休旅車行經，女車主當場驚聲尖叫，幸好男童只是稍微被車身碰撞後跌倒，沒有大礙。

影片也引來7000多名網友按讚討論；台中市警局交通大隊表示，根據道交條例規定，男童父母已觸法，可罰300元，呼籲網友就近向轄區交通分隊、派出所檢舉，以利後續開罰。

台中市交通大隊綜合組長邱昭勳表示，根據《道路交通安全規則》，父母或監護人不得疏縱未滿14歲之人，擅自穿越車道，或於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉戲或坐、臥、蹲、立，阻礙交通。

邱昭勳說，另外《道路交通管理處罰條例》也規定，行人在道路上有下列情形之一者，處300元罰鍰。未滿14歲之人違反規定，處罰其法定代理人或監護人。即有父母不得疏縱未滿14歲之人擅自穿越車道的規定，且家長也應盡到照顧責任。

邱昭勳說，不過開罰以行為地的警察機關作開罰，因為影片略顯模糊，只能看出案發時間為5月3日下午4點左右，無法看出案發地是否在台中，呼籲網友可以將影片就近提供給警察機關，以利後續開罰。