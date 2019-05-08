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「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

曾在陸軍機械化步兵第二三四旅基部三營三連的許姓副班長，今年1月22日與張姓士兵聽從上級命令打掃寢室，張的掃把弄到許，許因前晚發現自己的裝備有短缺而心情不佳，當下遷怒於張，怒說「你是壘衝三小啊！」「你安怎不去係係耶？」等語，張在1月25日到阿里山通路旁的天長地久橋跳懸崖，所幸張男的家屬察覺有異報警，及時搶救張。

張事後告許加工自殺罪，嘉義地檢署今天偵查終結，認為許當下所言應為一時氣憤所為，非出於教唆張自殺之意，予以不起訴處分。

張的家屬今年元月25日晚間發現張男不見人影，緊急向當地派出所報案尋人，嘉義縣消防局也接獲協尋通知，警方調閱監視器發現張男往天長地久橋方向走，一群人與張男的家屬前往查看，直到隔天早上7點在不遠處的懸崖處找到張男，頭部有外傷、胸部和四肢挫傷，送醫後無大礙。

許姓副班長否認教唆自殺未遂，辯稱今年1月21日晚間發現戰鬥手套不見，他沒有很生氣只是自己幹譙一下，當晚即在網路上購買裝備，隔天他與張男等人打掃時，他並沒有對張說那些話或類似難聽的話，後來他聽說張有去跳崖，他也不懂為何會去跳。

承辦檢察官傳喚當日一同打掃的士兵，證人皆表示，未聽聞許姓副班長有對張男大聲咆哮；承辦檢察官依總總跡證檢視，即使許姓副班長在打掃寢室時對張男吼叫，依據張男所述，許姓副班長是因懷疑戰鬥手套遭不明人士竊取而心情不佳，又遭張男的掃把觸及到足部而遷怒於他開始對張男吼叫，足以證明許姓副班長並無教唆殺人的意思。

張姓士兵告曾在陸軍機械化步兵第二三四旅基部三營三連的許姓副班長加工自殺，嘉義地檢...
張姓士兵告曾在陸軍機械化步兵第二三四旅基部三營三連的許姓副班長加工自殺，嘉義地檢署檢視張姓士兵的驗傷單和傳喚相關證人，今天偵查終結予以不起訴處分。圖／本報資料照
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檢察官阿里山殺人
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