「你怎麼不去死一死?」 副班長吃官司檢方還清白

2019-05-08 17:43 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



曾在陸軍機械化步兵第二三四旅基部三營三連的許姓副班長，今年1月22日與張姓士兵聽從上級命令打掃寢室，張的掃把弄到許，許因前晚發現自己的裝備有短缺而心情不佳，當下遷怒於張，怒說「你是壘衝三小啊！」「你安怎不去係係耶？」等語，張在1月25日到阿里山通路旁的天長地久橋跳懸崖，所幸張男的家屬察覺有異報警，及時搶救張。

張事後告許加工自殺罪，嘉義地檢署今天偵查終結，認為許當下所言應為一時氣憤所為，非出於教唆張自殺之意，予以不起訴處分。

張的家屬今年元月25日晚間發現張男不見人影，緊急向當地派出所報案尋人，嘉義縣消防局也接獲協尋通知，警方調閱監視器發現張男往天長地久橋方向走，一群人與張男的家屬前往查看，直到隔天早上7點在不遠處的懸崖處找到張男，頭部有外傷、胸部和四肢挫傷，送醫後無大礙。

許姓副班長否認教唆自殺未遂，辯稱今年1月21日晚間發現戰鬥手套不見，他沒有很生氣只是自己幹譙一下，當晚即在網路上購買裝備，隔天他與張男等人打掃時，他並沒有對張說那些話或類似難聽的話，後來他聽說張有去跳崖，他也不懂為何會去跳。