影／賊專挑小貨車 送貨不鎖車門 板警鷹眼破案

2019-05-08 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司機放在車皮夾內現金後迅速逃逸，警方獲報調閱路口監視器畫面，隔天在淡水區查獲涉嫌行竊的張男。他供稱，靠打零工維生，三餐不濟才臨時起意行竊，警方訊後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方調查，家住淡水區的34歲張姓男子，平日靠打零工維生，疑因染上毒癮缺錢買毒，專挑送貨司機為貪圖方便，下車送貨時經常車沒熄火或是車門沒上鎖，個人財物也習慣隨手放在車上。

今年4月中，張男獨自一人騎車經過板橋區重慶路，沿路物色下手目標，發現一輛小貨車車窗沒關，駕駛座扶手處還放著一只皮夾，車上的人也不知去向，見有機可乘立即在大馬路上調轉車頭，將機車停在小貨車旁，伸手打開車門，把皮夾內的現金掏出放口袋後，又把皮夾放回去，整個行竊過程不到30秒鐘。貨車司機卸完貨回到車上，發現皮夾遭到翻動，打開一看裡面的現金全都不翼而飛，急忙向警方報案。