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影／賊專挑小貨車 送貨不鎖車門 板警鷹眼破案

2019-05-08 16:41聯合報 記者王長鼎╱即時報導

新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司機放在車皮夾內現金後迅速逃逸，警方獲報調閱路口監視器畫面，隔天在淡水區查獲涉嫌行竊的張男。他供稱，靠打零工維生，三餐不濟才臨時起意行竊，警方訊後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

警方調查，家住淡水區的34歲張姓男子，平日靠打零工維生，疑因染上毒癮缺錢買毒，專挑送貨司機為貪圖方便，下車送貨時經常車沒熄火或是車門沒上鎖，個人財物也習慣隨手放在車上。

今年4月中，張男獨自一人騎車經過板橋區重慶路，沿路物色下手目標，發現一輛小貨車車窗沒關，駕駛座扶手處還放著一只皮夾，車上的人也不知去向，見有機可乘立即在大馬路上調轉車頭，將機車停在小貨車旁，伸手打開車門，把皮夾內的現金掏出放口袋後，又把皮夾放回去，整個行竊過程不到30秒鐘。貨車司機卸完貨回到車上，發現皮夾遭到翻動，打開一看裡面的現金全都不翼而飛，急忙向警方報案。

板橋警分局後埔派出所獲報派員調閱監視器，以車追人不到一天就查獲涉嫌行竊張男到案。張男坦承犯案，供稱是因為沒錢吃飯，但警方懷疑他染上毒癮才會下手行竊，也將他依竊盜罪送辦，板橋警分局長林富助也呼籲，司機平日送貨卸貨時，務必要把車門關閉，同時也要注意身旁是否有陌生人，多一分警覺就少一分受害。

新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司...
新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司機放在車皮夾內現金後迅速逃逸，行竊過程都被路口監視器拍下。記者王長鼎／翻攝
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新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司...
新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司機放在車皮夾內現金後迅速逃逸，行竊過程都被路口監視器拍下。記者王長鼎／翻攝
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新北市張姓男子日前騎機車行經板橋區，見貨車司機下車送貨未熄火，乘機偷走放在貨車司機放在車皮夾內現金後迅速逃逸，行竊過程都被路口監視器拍下。記者王長鼎／翻攝
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淡水竊盜
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