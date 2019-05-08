9旬翁忘記妻與家 老伴原地等1小時報警終重逢

2019-05-08 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 李隆揆 ╱即時報導



台北市一名90歲阮姓老翁5月2日慌忙向警方求助，稱與其妻子在西門町走散了，外頭還下著大雨，阮翁卻執意要上街尋找妻子，警方駕車陪阮翁尋妻2小時後，阮翁妻子也到派出所報案尋找丈夫，夫妻倆才終於重逢。

據了解，阮翁當天下午5時許慌忙跑進萬華分局漢中街派出所，稱中午到郵局整理存摺後，便忘記與妻子約定會合的地點，也記不起來家中地址和妻子的聯絡方式，僅依稀記得好像是約在連鎖速食店中。

當時外頭下著大雨，阮翁仍想獨自上街尋妻，警員郭東融放心不下，便駕車載阮翁到轄區附近的速食店逐一尋找，持續2個多小時仍沒有結果。正當郭員束手無策之際，一名老婦人也到派出所報案尋找丈夫，經特徵比對後確定是阮翁妻子，兩夫妻才終於重逢。

阮翁妻子表示，夫妻倆中午到西門紅樓附近一間酒吧喝咖啡，阮翁說去上廁所，之後就不見蹤影了，她在酒吧等了一個多小時，發現丈夫失蹤太久，向店家求助調閱監視器畫面，又未發現阮翁身影，最後才向警方報案，幸好順利找到阮翁。