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9旬翁忘記妻與家 老伴原地等1小時報警終重逢

2019-05-08 15:22聯合報 記者李隆揆╱即時報導

台北市一名90歲阮姓老翁5月2日慌忙向警方求助，稱與其妻子在西門町走散了，外頭還下著大雨，阮翁卻執意要上街尋找妻子，警方駕車陪阮翁尋妻2小時後，阮翁妻子也到派出所報案尋找丈夫，夫妻倆才終於重逢。

據了解，阮翁當天下午5時許慌忙跑進萬華分局漢中街派出所，稱中午到郵局整理存摺後，便忘記與妻子約定會合的地點，也記不起來家中地址和妻子的聯絡方式，僅依稀記得好像是約在連鎖速食店中。

當時外頭下著大雨，阮翁仍想獨自上街尋妻，警員郭東融放心不下，便駕車載阮翁到轄區附近的速食店逐一尋找，持續2個多小時仍沒有結果。正當郭員束手無策之際，一名老婦人也到派出所報案尋找丈夫，經特徵比對後確定是阮翁妻子，兩夫妻才終於重逢。

阮翁妻子表示，夫妻倆中午到西門紅樓附近一間酒吧喝咖啡，阮翁說去上廁所，之後就不見蹤影了，她在酒吧等了一個多小時，發現丈夫失蹤太久，向店家求助調閱監視器畫面，又未發現阮翁身影，最後才向警方報案，幸好順利找到阮翁。

警方提醒，民眾應儘量避免讓家中長者獨自一人外出，另可在身上配戴名牌或防走失手鍊，載明聯絡資訊，提供路人或警方可快速聯繫家屬，協助其返家。

當時外頭下著大雨，阮翁仍想獨自上街尋妻，警員郭東融放心不下，便駕車載阮翁到轄區附...
當時外頭下著大雨，阮翁仍想獨自上街尋妻，警員郭東融放心不下，便駕車載阮翁到轄區附近的速食店逐一尋找。記者李隆揆／翻攝
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夫妻速食西門町
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