兒子游泳館溺水 母質疑業者疏失按鈴控告

2019-05-08 15:29 中央社 苗栗縣8日電



苗栗縣一名7歲徐姓男童3日在頭份一間游泳會館溺水，目前仍在醫院搶救中，男童母親今天透過「爆料公社」質疑，安親班和游泳池業者有疏失，她昨天已前往苗栗地檢署按鈴申告。

頭份市民營的一間SPA游泳池會館，3日下午3時許發生男童溺水意外，消防救護人員趕抵現場，7歲男童已經沒有呼吸和心跳，經現場施以CPR（心肺復甦術）並緊急送醫急救，男童恢復生命跡象，但呈現昏迷，仍在醫院觀察救治中。

游泳池業者當天指出，男童是竹南鎮一間補習班老師帶來，總共有7名學生，當天泳池旁有2名救生員，因有其他國小前往上課，還有3到4名教練在現場，救生員看到男童溺水，就立刻跳下水把男童從泳池撈起施救，不過意外發生當時，補習班老師並未在旁邊。

男童母親事後調閱游泳池監視器畫面，在「爆料公社」貼文質疑，安親班老師帶著7名孩子到泳池戲水，竟自行「離開現場快40分鐘」，還謊稱有幫小孩租借游泳圈，實際上根本沒看到游泳圈。

男童母親也指出，意外發生當時，女救生員站在溺水男童距離不到3公尺處，來回經過事發現場3次，「男童拚命掙扎，也無視？」，男救生員目光都集中在SPA池，「並無對周遭戲水狀況特別注意」，救起男童後，「也無進行口對口人工呼吸」。

男童母親控訴，因為業者的疏失，「讓一個7歲小孩幫你們承擔，請問你們的心過意的去嗎？你們晚上睡得著嗎？」，並希望意外發生當時，人在現場的民眾或泳客可以提供相關資訊和線索。

苗栗縣政府教育處指出，男童參加的補習班雖然是合法立案，不過招收對象應為國中生，私下招收國小學童已明顯違規；今天上午補習班大門深鎖，電話也無人回應，游泳池業者則低調表示，「老闆不在」，相關證據都已經交給警方。

警方指出，男童母親昨天已前往苗栗地檢署按鈴申告，將進一步約談補習班業者、老師、游泳池業者、2名救生員，總共5人製作相關筆錄，並朝向業務過失傷害罪嫌偵辦。