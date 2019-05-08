后里輪胎廠大火 義消累癱：別說福利好、聽到度爛

2019-05-08 12:55 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市后里區昨天傳出輪胎廠火警，濃煙直竄天際，直至今天仍有殘火悶燒，警消單位從昨天中午忙至凌晨，不少到場協助的義消也忙壞，累癱睡在火場附近的地板上，有義消今天就上臉書發布義消累癱睡在地板的相片，引來5000多名網友按讚聲援、加油，該名張姓義消表示，「不要再說義消福利好，聽的度爛（台語：生氣）」。

張姓義消今天凌晨在臉書社團《爆料公社》貼文發布義消搶救后里工廠大火，累癱睡在現場的相片；他說，以前看過，有人抱怨義消沒用 ，有空來這裡看看 ，鄉下地方真的義消沒用嗎？不少義消學長從中午挺到現在半夜快一點了，累垮躺平待命，等下還要衝。

他說，以後如遇到有人說義消沒用，絕對會大聲告訴他，「你們有領錢，我們是義務，我們義務從頭衝到尾，我們敢把危險丟在一旁，義務為社會付出，你敢不敢，我們義消 ，我們驕傲 ，我們也是有妻小在家，我們沒薪水 ，我們沒什麼福利，「別說義消福利很好，聽的度爛」。